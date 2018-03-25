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Азаренко победила 17-ю ракетку мира и вышла в четвертый круг турнира в Майами

  • 25.03.2018, 8:09
Виктория Азаренко

Белоруска обыграла Анастасию Севастову из Латвии.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко провела трехсетовый поединок в третьем круге турнира категории «Премьер» в американском Майами (призовой фонд 7,97 млн долларов). Со счетом 3:6, 6:4, 6:1 белоруска обыграла Анастасию Севастову из Латвии, сообщает tut.by.

Если в предыдущем раунде Виктория Азаренко (№ 186 WTA) испытывала проблемы с подачей, допустив восемь двойных ошибок в первой партии, то в матче с Анастасией Севастовой (№ 17 WTA) в этом компоненте удалось добиться прогресса. Точность первой подачи белоруски в стартовом сете находилась на уровне 77 процентов. Тем не менее, игровой отрезок завершился в пользу Севастовой, находящейся в хорошей физической форме и обладающей прекрасным ударом с форхенда.

Счет в первом сете не вполне отражает события на корте. Невынужденных ошибок у Анастасии было всего на две меньше, чем у Виктории. За латвийкой остались 56 процентов от общего числа очков. То есть ее преимущество было невелико.

Во втором гейме второго сета Вика сделала обратный брейк, затем взяла очко на подаче, записала в актив еще один брейк и дважды подала «под ноль». В девятом гейме Азаренко упустила возможность реализовать три сет-поинта, а в десятом — отыграла тройной геймбол и лишь с седьмой попытки отпраздновала успех в ситуации с матчболом. Интересно, что на этом отрезке поединка белоруска исполнила 20 виннеров и допустила 20 невынужденных ошибок.

К решающей партии удары с форхенда Севастовой перестали представлять опасность для Азаренко, которая успевала за мячами и вела игру. Она выиграла пять геймов подряд при счете 1:1 и заставила соперницу ошибиться на первом матчболе.

Итог матча, который длился 2 час 9 минут, — 3:6, 6:4, 6:1 в пользу Азаренко.

Статистика матча Азаренко — Севастова

Попадание первой подачи: 72% — 53%

Выигрыш первой подачи: 68% — 67%

Выигрыш второй подачи: 40% — 38%

Эйсы: 3 — 1

Двойные ошибки: 4 — 0

Очки, выигранные на приеме: 33% — 32%

Реализация брейк-поинтов: 50% — 40%

Все выигранные очки: 53% — 47%.

Напомним, что ранее Азаренко легко переиграла американку Кэтрин Беллис (6:3, 6:0), а ее соотечественница Мэдисон Киз из-за травмы отказалась от борьбы с белоруской во втором сете.

В четвертом круге соревнований Вика встретится с полькой Агнешкой Радваньской (№ 32 WTA), которая выбила из розыгрыша первую ракетку мира румынку Симону Халеп. Счет в очных встречах между Азаренко и Радваньской 12:5.

Виктория Азаренко трижды побеждала на турнире в Майами — в 2009, 2011 и 2016 годах. По две победы она одерживала на открытом чемпионате Австралии, в Брисбене, Дохе и Индиан-Уэллсе. Всего на счету белоруски 20 индивидуальных трофеев.


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