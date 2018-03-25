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От Чикаго до Пхукета: В честь 100-летия БНР организовали забег и прыгали с парашютом

  • 25.03.2018, 13:14
Фотo: facebook.com

Белорусы и белорусское зарубежье впервые в истории провели совместный забег с национальными символами.

Акция охватила четыре континента, передает «Белсат».

Правила забега #belarus100run не ограничивают участников ни по дистанции, ни по времени. Участники акции преодолевали от 1 до 22 километров, всего по состоянию на 10 утра 25 марта более 40 человек пробежали 313 км.

К белорусам в эмиграции присоединились также солидарные иностранцы, а также спортсмены, которые решили поддержать акцию в Беларуси.

Из зарубежных стран наиболее активно бегали в США. Так община белорусов в Сан-Диего организовала забег с участием 7 человек на дистанцию 10 км.

Еще один белорус в США присоединился к празднованию не забегом, но скачком с парашютом и развернутым флагом.


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