Сто тысяч человек приняло участие в Экстремальном крестном пути 25.03.2018, 16:03

ФОто: PAP

Паломники из 20 стран преодолели более 70 маршрутов длиной от 40 до 140 километров.

Сто тысяч человек приняли участие в 10-м Экстремальном богослужении крестного пути. Паломники из 20 стран, получившие благословение Папы римского Франциска, преодолели более 70 маршрутов длиной от 40 до 140 километров, передает «Радио Польша».

Паломники находились в пути ночью, часто маршруты проходили через горы и леса. Для большинства этот путь был действительно экстремальным в связи с холодной погодой. Многие участники отметили, что Экстремальное богослужение крестного пути – это один из способов прожить период Великого поста.

По словам польского священника Яцека Стрычека, Экстремальное богослужение крестного пути является одним из наиболее интенсивно развивающихся религиозных движений в мире.