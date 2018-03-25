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В праздновании 100-летия БНР в Минске приняли участие более 50 тысяч белорусов

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  • 25.03.2018, 19:29

В Минске завершились мероприятия по случаю 100-летия БНР.

Мероприятия - митинг и праздничный концерт - прошли с 13.00 до 19.00 на площадке около Большого театра оперы и балета. По различным оценкам, празднования за все время посетило порядка 50 тыс. человек.

На концерте выступили белорусские музыкальные группы, работали тематические площадки.

Непосредственно у Большого театра никаких инцидентов, провокаций, задержаний зафиксировано не было.

Вместе с тем, утром в воскресенье был задержан оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Беларуси кампании 2010 года Николай Статкевич. Также были задержаны порядка ста человек, среди задержанных - группа правозащитников и журналисты.


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