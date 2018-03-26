Пожар в Кемерово: названы основные версии 6 26.03.2018, 7:32

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После пожара в ТЦ в Кемерово без вести пропавшими числятся 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого, по официальным данным, погибли 37 человек, могла вызвать неисправная электропроводка, передает dw.com.

Об этом в воскресенье, 25 марта, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах технического надзора Кемеровской области.

Возможные нарушения при монтаже, скорее всего, привели к тому, что электросеть "не имела высокой защиты от перепадов напряжения", рассказал собеседник агентства.

Рассматриваются и другие версии произошедшего. Следователи, в частности, проверяют вероятность поджога. Приоритетным это предположение, однако, пока не является.

Дети могли пронести зажигалку

Еще один возможный сценарий - неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, кто-то из детей в игровой комнате мог пронести с собой зажигалку и поджег поролоновые шарики.

Как полагает следствие, возгорание началось либо на детской площадке, либо в одном из залов кинотеатра. При этом, по свидетельству очевидцев, пожарная сигнализация не сработала, а централизованная эвакуация проведена не была.

Ряд посетителей оказался отрезан огнем. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон или поднялись на крышу здания.

Владелица торгового центра задержана

По факту происшествия заведено уголовное дело по статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Владелица торгового центра Надежда Судденок задержана в статусе подозреваемой.

Свыше 40 детей числятся пропавшими без вести

Как сообщил замначальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Борис Дедюхин, пропавшими без вести числятся 64 человека. Из них 41 - дети, уточнили в Национальном центре управления в кризисных ситуациях.

Площадь пожара составила почти 1,5 тысячи квадратных метров. По последним данным, между третьим и четвертым этажом просели несущие конструкции, вероятно, работы по тушению в этом месте во избежание жертв придется прекратить.

Пожарные приехали к ТРЦ в воскресенье, 25 марта, после сообщения о задымлении на четвертом этаже. На место прибыли более 16 единиц техники, с пострадавшими работают психологи. За медицинской помощью обратились 43 человека.