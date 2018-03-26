В Бресте сотни человек вышли на празднование юбилея БНР 26.03.2018, 7:38

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25 марта в городе прошли два митинга.

25 марта свыше 400 жителей и гостей Бреста пришли на площадь Свободы, чтобы принять участие в праздновании Дня Воли.

Санкционированное властями мероприятие началось в 12.00. За безопасность на фестивале отвечали сотрудники милиции. Как сообщил tut.by один из организаторов торжества, председатель областной организации Белорусской социал-демократичной партии (Грамада) Игорь Масловский, по договоренности правоохранители работали «в гражданке» со светоотражающими жилетами. Они стояли на входах на площадь Свободы с ручными металлодетекторами.

Праздничные мероприятия ко Дню Воли в Бресте открылись митингом.

«Сегодня мы собрались тут, чтобы отдать дань уважения людям, благодаря которым мы живем сегодня в независимой стране. 25 марта белорусы огласили на весь мир свое желание строить свою страну, жить в своей стране. Через 100 лет с момента провозглашения независимости Белорусской Народной Республики можно уверено утверждать, что мечты ее основателей сбылись», — заявил в своем выступлении член оргкомитета фестиваля, председатель областной организации Партии БНФ Дмитрий Шиманский.

Правда, добавил он, в современной Беларуси все же остаются проблемы со свободой слова и собраний.

«100 лет назад белорусские социал-демократы провозгласили независимость Белорусской Народной Республики. С праздником, друзья. Жыве Беларусь!» — выступил со сцены Игорь Масловский.

В завершение официальной части со сцены зачитали три резолюции, которые были приняты во время митинга. Участники фестиваля призвали укреплять суверенитет Беларуси, поддерживать белорусский язык, а также увековечить в Бресте память деятелей БНР Александра и Ивана Цвикевичей. Властям города предложили рассмотреть вопрос установки памятной доски на здании бывшей мужской гимназии, где учились белорусские деятели. Сейчас это здание старого корпуса Брестского госуниверситета.

«На уровне города Бреста предлагаем разработать и приступить к реализации программы расширения сфер использования белорусского языка», — говорилось в тексте резолюции.

После митинга на площади Свободы началась музыкальная программа. Гости праздника также могли посетить выставку исторических фотографий, посвященных 100-летию БНР, принять участие в конкурсах, посетить фотозоны и ярмарку ремесленников.

По оценкам организаторов, в пиковые моменты на площади присутствовало около 400 человек.

25 марта на другую площадь Бреста, Ленина, традиционно вышли противники строительства аккумуляторного завода. По словам присутствовавшего на акции правозащитника Романа Кисляка, собралось около 100 человек. Как и ранее, участники собрания покормили голубей, обсудили вопросы строительства предприятия и прослушали песню «Жить», которую выложили в интернет с целью привлечь внимание к протесту.

Милиция вынесла предупреждение трем противникам строительства аккумуляторного завода. 23 марта в отделах внутренних дел и опорных пунктах милиции, куда были вызваны эти люди, им вручили официальные письменные предупреждения о недопустимости совершения правонарушений и преступлений. По сведениям правозащитника Романа Кисляка, в милицию вызывали тех, кто участвовал в дискуссии по поводу перекрытия трассы М1 в знак протеста против строительства под Брестом аккумуляторного завода в одной из групп в мессенджере.

Накануне Дня Воли были задержаны брестский блогер Сергей Петрухин и активист ОГП Александр Кабанов, писала «Брестская газета». Ожидается, что суд над ними состоится в понедельник, 26 марта.