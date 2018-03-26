Массовые протесты в Каталонии переросли в стычки с полицией 26.03.2018, 7:59

После задержания Пучдемона пострадало около 100 человек.

В Барселоне в воскресенье вечером прошли массовые протесты из-за задержания властями Германии экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Об этом сообщает La Vanguardia.

В столкновениях с местной полицией легкие травмы получили около сотни протестующих. Также сообщается, что правоохранители задержали шесть участников акции.

Thousands of Catalan separatists rallied for independence in Barcelona.



Some threw garbage cans at Catalan police in riot gear, who responded by beating demonstrators with their batons or firing warning shots in the air https://t.co/gk5IHMzDuo pic.twitter.com/Kudqn5ZNRY — AFP news agency (@AFP) 25 марта 2018 г.

В Барселоне полицейские применили слезоточивый газ после того, как митингующие начали брость в них различные предметы. Всего в протестах приняли участие около 55 000 человек.

Медицинская служба Каталонии сообщила в Twitter, что в Барселоне помощь получили 92 человека, из них 23 правоохранителя. Обошлось без тяжелых травм, в основном синяки и ушибы. Еще семь человек получили медицинскую помощь в городе Льейда и один в Таррагоне.

Напомним, экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии недалеко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест.

Политик как раз направлялся в свою резиденцию в Ватерлоо. В испанском правительстве заявили, что готовят все необходимое для экстрадиции.

В Испании Пучдемону выдвинуты обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.