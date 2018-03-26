Массовые протесты в Каталонии переросли в стычки с полицией
- 26.03.2018, 7:59
После задержания Пучдемона пострадало около 100 человек.
В Барселоне в воскресенье вечером прошли массовые протесты из-за задержания властями Германии экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.
Об этом сообщает La Vanguardia.
В столкновениях с местной полицией легкие травмы получили около сотни протестующих. Также сообщается, что правоохранители задержали шесть участников акции.
Thousands of Catalan separatists rallied for independence in Barcelona.— AFP news agency (@AFP) 25 марта 2018 г.
Some threw garbage cans at Catalan police in riot gear, who responded by beating demonstrators with their batons or firing warning shots in the air https://t.co/gk5IHMzDuo pic.twitter.com/Kudqn5ZNRY
В Барселоне полицейские применили слезоточивый газ после того, как митингующие начали брость в них различные предметы. Всего в протестах приняли участие около 55 000 человек.
Медицинская служба Каталонии сообщила в Twitter, что в Барселоне помощь получили 92 человека, из них 23 правоохранителя. Обошлось без тяжелых травм, в основном синяки и ушибы. Еще семь человек получили медицинскую помощь в городе Льейда и один в Таррагоне.
Напомним, экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии недалеко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест.
Политик как раз направлялся в свою резиденцию в Ватерлоо. В испанском правительстве заявили, что готовят все необходимое для экстрадиции.
В Испании Пучдемону выдвинуты обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.