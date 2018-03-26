72-летнюю Нину Багинскую продержали в РУВД девять часов

72-летнюю Нину Багинскую продержали в РУВД девять часов4
- 26.03.2018, 8:13
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Активистку арестовали возле подъезда ее дома.
Участники митинга-концерта возле Оперного театра так и не увидели Нину Багинскую, несгибаемую участницу многих оппозиционных акций. Она всегда приходит с гордо поднятым бело-красно-белым флагом.
Как сообщила сопредседатель движения солидарности «Разам» Елена Толстая, 72-летнюю Багинскую девять часов продержали в милиции.
«Нина Богинская уже дома. Ее задержали у подъезда ее дома в 10:30, она собиралась на диктант в ТБМ. Держали в Партизанском РУВД отдельно ото всех, в кабинете на третьем этаже. Выпустили только в 19:30.
Она пришла на молитву у Красного Костела и стояла там с флагом целый час, на виду у верующих, которые выходили с молитвы. Жалела только, что не попала на праздник.
Свой рассказ Нина Багинская закончила возгласом «Жыве Беларусь!», — написала Елена Толстая.