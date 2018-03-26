Футболистки «Минска» разгромили клуб из Риги на старте Балтийской лиги 26.03.2018, 8:05

Белоруски обыграли соперниц из Латвии «всухую» - 6:0.

Футболистки «Минска» 25 марта разгромили команду РФШ из Риги (6:0) в стартовом матче в новом для себя турнире — Балтийской лиге, сообщает tut.by.

Как отмечает пресс-служба столичного клуба, «Минск» выступал в таком составе: Екатерина Ковальчук (к) (Наталья Воскабович, 46), Любовь Шматко (Нина Зоте Капано, 46), Фаустина Ампах, Маргарита Юшко, Алвин Ньйолле (Алеся Лынько, 40), Полина Шатиленя (Солина Джуби, 46), Юлия Слесарчик (Бинта Диаките, 46), Валерия Белая, Тамила Химич (Надеже Сиссе, 46), Юлия Дубень, Эмуедж Огбйаигбевха (Елизавета Сергейчик, 67).

Следующий матч в Балтийской лиге «Минск» проведет 23 мая с командой «Гинтра Университетас» из Литвы.

В новом клубном соревновании в этом году участвуют по два лучших клуба из Латвии, Эстонии, Литвы, а так же чемпион Беларуси ФК «Минск».

Соревнования проводятся по круговой системе. На первом этапе семь клубов сыграют дома и на выезде. Затем лучшие команды по итогам первого раунда проведут финальный турнир, который пройдет с 26 по 28 октября.