Станислав Шушкевич: Российскую политику делают малообразованные люди 3 26.03.2018, 8:19

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Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org

Времена «холодной войны» фактически наступили.

Российские «ястребы» пользуются тем, что западные политики избегают выступать с заявлениями о войне, противостоянии с Россией. При той выборной системе, которая существует на Западе, выступающего за противостояние политика могут и не переизбрать, заявил haqqin.az первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич.

«Российская политика осуществляется малообразованными, но безмерно амбициозными людьми. В Беловежской пуще в 1991 году был достигнут консенсус, и величайшая империя без единой капли крови распалась. С тех пор Азербайджан, Литва, Латвия и другие страны торжественно отмечают независимость и восстановление государственности. Но в России на этом событии разыгрывают имперские чувства в самых агрессивных формах», - утверждает Шушкевич.

Как считает Шушкевич, именно на этой волне утверждения великости и был аннексирован Крым. Все разговоры о желании русских в Крыму отделиться от Украины - чистой воды ложь. Крым был захвачен, и это стало возможным благодаря тому, что достоинство украинцев не позволило им стрелять в русских военных. Армия не могла противостоять тем, с которыми еще вчера были братьями. И этим воспользовалась российская власть.

«Ныне фактически наступают времена «холодной войны». Примечательно, что на VI Глобальном форуме в Баку обсуждались и возможности избежать развития глобальной «холодной войны», ведь сейчас любая гибридная война может быстро перейти в горячую. Я по образованию физик, и знаю, что такое ядерное оружие. Поэтому, будучи президентом, в первую очередь вывел из страны ядерное вооружения. Очень велика опасность перехода войны с обычным вооружением в ядерную», - сказал Шушкевич.

По его мнению, самыми критическими в современном мире являются северокорейская и иранская проблемы, а также конфликты на постсоветском пространстве. Это основная угроза миру, которую необходимо решать как можно скорее.

Политик подчеркнул, что представленные на бакинском форуме страны выражали беспокойство из-за того, что мир сегодня оказался на пороховой бочке. И все что происходит в Сирии лишь маленький фрагмент многотысячного противостояния. В Сирии погибли 200 россиян из ЧВК «Вагнер», которые были вынуждены ради заработка отправиться на войну. Россия вовлечена во все конфликты на постсоветском пространстве. В капиталистическом обществе правящая элита проблемы экономические старается покрыть политической истерией. В богатейшей стране мира - России из 145 миллионов населения 20 миллионов нищих, а олигархи, только по официальным подсчетам, вывели из страны один триллион долларов.

«Региональный конфликты, в которые вовлечена Россия, создают постоянную угрозу большой войны. К примеру, убийство одного человека в Лондоне газом «Новичок» привело к обострению в отношениях двух ядерных держав», - подчеркнул он.