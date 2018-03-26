«100 лет назад наши предки сделали уверенный шаг» 26.03.2018, 8:29

Сотни человек отпраздновали юбилей БНР в Гродно.

Более 300 человек собрались в Коложском парке, чтобы поднять бело-красно-белые флаги, послушать белорусские группы и поздравить друг друга с праздником, сообщает «Белсат».

«Праздник независимости» в Гродно прошел без арестов и с солнечной весенней погодой. После детального обыска и проверки металлоискателем гродненцы группировались под стелой «850 лет Гродно» в Коложском парке. Именно там гродненские власти разрешили организовать сцену, откуда выступали деятели белорусской культуры и пели белорусские группы. Чтобы отметить сотую годовщину независимости нашей страны, в Гродно выступили HandMaid, Harotnica, Helios, Адрусь Такинданг, и завершила концерт гродненская группа «Вочы».

«Настроение приподнятое, и никто не может его испортить ни теми событиями, что происходят в Минске, ни теми арестами, потому что за этот день, за то, чтобы нам праздновать свою независимость, свою волю, лучшие сыновья и дочери белорусского народа рисковали свободой, своей жизнью. И мы сегодня имеем возможность продолжать это дело. Рано или поздно белорусская страна будет свободной и справедливой страной», – говорит член оргкомитета, правозащитник и писатель Виктор Сазонов, выступая со сцены.

Одним из приглашенных гостей, которые выступили на сцене, стал настоятель Свято-Покровского собора в Гродно отец Георгий Рой, который также поздравил жителей Гродно с праздником.

«Это праздник нашего белорусского народа. Бог каждому народу дал свой язык, свою культуру, свое право самоопределения. И 100 лет назад наши предки сделали уверенный шаг для того, чтобы белорусский народ был свободен, жил достойно и защищал свой язык, свою культуру, свою землю. Сто лет назад святой патриарх Тихон дал благословение Белорусской Народной Республике, белорусскому народу. Кроме того в Раде Белорусской Народной Республики был также православный священник отец Стефан Кульчицкий и сто лет после этого важного события, мы вновь и вновь обращаемся к Господу, чтобы он благословил нашу страну, наше государство, наш народ и помог сохранить нам единство, чтобы каждый из нас плодотворно работал ради своей отчизны. С праздником!» – сказал отец Георгий Рой гродненцам.

Членам оргкомитета также удалось договориться с гродненскими властями о национальной символике. На фоне блеклых обнаженных деревьев Коложского парка развевались десятки бело-красно-белых флагов. Кроме того, чтобы праздник удался, организаторы позаботились о фуд-корте, ярмарке с белорусскими изделиями и развлечениями для детей.