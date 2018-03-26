Ракетная дипломатия Болтона: во что верит новый советник Трампа 26.03.2018, 8:35

Джон Болтон – жесткий консерватор, получивший известность в администрации президента США Джорджа Буша-младшего.

В начале апреля Джон Болтон станет новым советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности.

Болтон открыто восхищается военной мощью США и часто выступает за применение армии за рубежом, пишет bbc.com.

Он никогда не скрывал своих взглядов и с удовольствием делится ими с трибун и страниц ведущих газет, а также в эфире телеканала Fox News.

Вот пять тезисов по поводу внешней политики США, которые в прошлом высказывал Болтон.

1. Нанести удар по Северной Корее - вполне допустимо

Взгляды Болтона по поводу КНДР будут иметь особое значение, так как он начинает работу на посту советника незадолго до беспрецедентной встречи Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая намечена на май.

В прошлом Болтон давал понять, что считает КНДР с ее ядерной программой прямой угрозой США, и спорил с теми, кто считал, что у Вашингтона есть время на дипломатию.

"Учитывая пробелы в данных разведки США о КНДР, мы не должны ждать до последнего", - писал Болтон в своей статье для Wall Street Journal.

"Абсолютно оправданным для США представляется дать необходимый ответ на угрозу корейского ядерного оружия, ударив первыми", - считает Болтон.

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2. Иран, скорее всего, нужно бомбить

По слухам, одной из причин увольнения Рекса Тиллерсона с поста главы госдепартамента были расхождения во взглядах на международную сделку по иранской ядерной программе, к которой Трамп относится крайне скептично.

Взгляды Джона Болтона должны быть гораздо ближе главе государства.

Болтон резко критиковал предыдущего президента Барака Обаму за его согласие заключить сделку с Ираном в 2015 году.

За несколько месяцев до сделки Болтон написал в New York Times, что ситуация требует немедленного военного вмешательства.

"Времени осталось ужасно мало, но на удар его пока хватает", - писал дипломат, предлагая атаковать Иран со стороны Израиля.

"Подобные действия должны сочетаться с активной поддержкой США иранской оппозиции, направленной на смену режима в Тегеране", - отмечал он.

В тексте соглашения по сделке гигантские дыры, и теперь Иран проводит сквозь них свои ракетные и ядерные программы, писал Болтон в 2017 году.

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Фото: Getty Images

3. ООН требует серьезных реформ

"Организации Объединенных Наций не существует", - заявил Болтон в одной из своих речей в 1994 году.

"Существует международное сообщество, во главе которого время от времени встает единственная оставшаяся в мире реальная сила - США, когда это соответствует нашим интересам и когда мы можем заставить остальных следовать за нами", - говорил он.

Спустя 10 лет администрация Джорджа Буша-младшего назначила Болтона послом в ООН. Несмотря на это, его скепсис по отношению к паритетной организации без явного лидера по-прежнему силен.

Журнал Economist назвал Болтона самым скандальным послом США в ООН. Одновременно дипломата хвалили, так как он очень активно боролся за реформу международной организации.

4. Война в Ираке не была ошибкой

Всего несколько недель назад Трамп назвал вторжение США в Ирак в 2003 году худшим решением из когда-либо принятых.

Болтон, в свое время активно поддерживавший военную операцию, отказался ее осудить.

"Говорить, что свержение Саддама Хуссейна было ошибкой, - значит сильно упрощать ситуацию", - говорил он в эфире Fox News.

В 2016 году, когда у Болтона был шанс побороться за выдвижение в президенты от партии республиканцев, он выразился еще яснее.

"Если бы мы знали все, что нам известно сегодня, то принимали бы другие решения, но я бы все равно сверг Саддама Хуссейна. Он был угрозой миру и стабильности в регионе", - цитировала Болтона Washington Post.

5. С Россией нужно быть жестче

Болтон характеризовал предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года как подлинный акт войны, который Вашингтон никогда не стерпит.

В июле 2017 года Трамп встретился с президентом России Владимиром Путиным. В беседе двух лидеров Путин отверг обвинения во вмешательстве.

Путин лжет, как его учили лучшие инструкторы КГБ, написал тогда Болтон.

Позже дипломат выступал за "очень сильный ответ" Запада на отравление в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля 4 марта текущего года.

Британское правительство считает Россию ответственной за инцидент. Той же версии придерживается Белый дом.