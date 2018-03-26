Washington Post: В Минске прошли массовые аресты протестующих 26.03.2018, 8:51

Крупнейшее американское издание написало о репрессиях на День Воли.

«Люди вышли 25 марта с символикой Белорусской Народной Республики на митинг в Минске , посвященный провозглашению независимости Беларуси от России в 1918 году. Множество людей были арестованы, поскольку сторонники оппозиции пытались провести марш. Смысл воскресной акции состоял в том, чтобы почтить память о провозглашенной в 1918 году независимости БНР. Белорусская Народная Республика существовала до 1919 года», - пишет The Washington Post об акции 25 марта на площади Якуба Коласа в Минске.

В воскресенье в столице Беларуси было арестовано множество протестующих.

Юбилей БНР традиционно является днем объединения для оппонентов авторитарного правительства Александра Лукашенко.

Журналисты на месте происшествия посчитали, что, по меньшей мере, 70 человек были увезены милицией. Правозащитная группа «Весна» сказала, что пятеро ее наблюдателей были среди арестованных.

Один из самых известных оппозиционных деятелей Беларуси Николай Статкевич был арестован за пределами своего дома, когда он направился на митинг, сообщила его жена Марина Адамович. Он был приговорен к 10 дням тюрьмы.

Лукашенко, правящий страной с 1994 года, резко ограничивает деятельность оппозиции и независимые средства массовой информации.

«Сегодня хорошо видно, что Лукашенко - это советское прошлое, а мы – будущее», - сказал участник акции, 20-летний студент Михаил Яромчик.