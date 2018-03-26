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Видео с обитателями глубин поразило биологов

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  • 26.03.2018, 9:01

Ученым показали пару рыб-удильщиков, одних из наиболее загадочных обитателей Мирового океана.

На кадрах, заснятых подводным аппаратом на глубине 800 метров возле Азорских островов, запечатлена самка удильщика из семейства каулофриновых — ее длина составляла лишь около 16 сантиметров. Ученые отнесли ее к виду Caulophryne jordani, пишет журнал Science.

Впервые в истории удалось заснять самку с прикрепившимся к ней миниатюрным самцом — они у удильщиков фактически сливаются с самками, получая все питательные вещества из их организма.

"Я изучал этих рыб большую часть своей жизни, но никогда не видел ничего подобного", — рассказал биолог Тед Пич из Вашингтонского университета в Сиэтле.

Ученый отметил, что эти кадры очень важны, так как большинство информации об этих обитателях морских глубин исследователи добыли, изучая случайно попавшие в тралы экземпляры.

Ученых поразил и тот факт, что волокна плавников у попавшей на видео рыбы светились. При этом неясно, отражали ли они свет прожекторов подводного аппарата либо излучали его сами, отмечает Science.


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