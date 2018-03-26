В Египте начались трехдневные президентские выборы 26.03.2018, 9:13

Избирательный процесс растянется до среды.

Выборы президента Египта начинаются в понедельник, 26 марта, и продлятся до среды, 28 марта, сообщает Интерфакс.

За должность главы государства будут бороться два кандидата – нынешний египетский президент 63-летний Абдель Фаттах ас-Сиси и 65-летний лидер партии Аль-Гад (Завтра) Муса Мустафа Муса.

Президентские выборы в Египте станут третьими по счету после произошедшей в 2011 революции, в результате которой Хосни Мубарак, правивший страной с 1981 года, лишился власти. Для победы в первом туре выборов кандидату необходимо набрать 51% голосов.

Предыдущие выборы президента Египта состоялись в 2014 году. Тогда ас-Сиси набрал почти 97% голосов, а его единственный соперник –лидер левоцентристов Хамдин Саббахи – получил около 2,9% голосов.