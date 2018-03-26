В международный арбитраж подан второй иск против Беларуси

В международный арбитраж подан второй иск против Беларуси2
- 26.03.2018, 9:29
- 1,750
Украинский миллионер Николай Лагун оспаривает свою долю в белорусском ЗАО «Дельта Банк».
Голландская компания Delta Belarus Holding BV подала арбитражный иск к Беларуси в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне.
Это следует из сообщения, размещенного на сайте данной организации, входящей в Группу Всемирного банка.
В нем говорится, что иск зарегистрирован генеральным секретарем Международного центра по урегулированию инвестиционных споров 22 марта.
Предмет разбирательств – банковское предприятие. Более подробной информации о характере претензий со стороны Delta Belarus Holding BV не сообщается.
Представителем истца названа лондонская фирма Joseph Hage Aaronson, а ответчика – премьер-министр, министр экономики и министр иностранных дел Беларуси.
Компанией Delta Belarus Holding BV владеет украинский миллионер Николай Лагун, бенефициарный собственник белорусского ЗАО «Дельта Банк».
А именно: 24,5 процента акций «Дельта Банка» принадлежат ему непосредственно, еще 75,5 процента – через Delta Belarus Holding BV. Незначительной долей владеет еще ОАСО «Пенсионные гарантии».
Лагун появился на белорусском рынке в 2007 году, когда приобрел здесь «Атом-Банк», который и был переименован в «Дельта Банк» – по названию материнской структуры в Украине.
В первое время финучреждение в Минске работало неплохо – особых претензий к нему у Нацбанка не возникало, озвучивались амбициозные планы по завоеванию доли рынка.
Но к середине 2014 года появились проблемы у «Дельта Банка» в Украине. А к концу они обнаружились и у минской «дочки»: стало не хватать ликвидности из-за резкого оттока средств юрлиц.
Несмотря на помощь Нацбанка, состояние белорусского финучреждения было признано неустойчивым. Регулятор наложил ограничения на привлечение денег физлиц и ввел временную администрацию.
Весной 2015 года «Дельта Банк» в Беларуси потерял лицензию, а летом вслед за материнской структурой в Украине был признан банкротом и в отношении его началась процедура ликвидации.
После этого один за другим Лагун стал лишаться и других своих активов в стране. Также миллионера подозревали в преднамеренном банкротстве банка и сокрытии его экономической несостоятельности.
В результате в одном из интервью предприниматель заявил, что «бизнес просто разорвали по решению сверху» и что он планирует судиться с властями Беларуси в международных судах.
Арбитражный иск к Беларуси от Delta Belarus Holding BV стал уже вторым из зарегистрированных в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров.
Напомним, в январе в эту организацию обратилась российская компания «Гранд Экспресс», являвшаяся соучредителем Осиповичского вагоностроительного завода.
В СМИ появлялась информация о еще одном готовящемся международном иске к нашей стране в ICSID.
Речь шла о намерениях российской же «Манолиум Процессинг», построившей в Минске троллейбусное депо, но не получившей за него компенсацию.
Однако пока на сайте Международного центра по урегулированию инвестиционных споров информации о таком иске нет.