В международный арбитраж подан второй иск против Беларуси 2 26.03.2018, 9:29

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Украинский миллионер Николай Лагун оспаривает свою долю в белорусском ЗАО «Дельта Банк».

Голландская компания Delta Belarus Holding BV подала арбитражный иск к Беларуси в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне.

Это следует из сообщения, размещенного на сайте данной организации, входящей в Группу Всемирного банка.

В нем говорится, что иск зарегистрирован генеральным секретарем Международного центра по урегулированию инвестиционных споров 22 марта.

Предмет разбирательств – банковское предприятие. Более подробной информации о характере претензий со стороны Delta Belarus Holding BV не сообщается.

Представителем истца названа лондонская фирма Joseph Hage Aaronson, а ответчика – премьер-министр, министр экономики и министр иностранных дел Беларуси.

Компанией Delta Belarus Holding BV владеет украинский миллионер Николай Лагун, бенефициарный собственник белорусского ЗАО «Дельта Банк».

Николай Лагун. Фото: ru.forex.ooo

А именно: 24,5 процента акций «Дельта Банка» принадлежат ему непосредственно, еще 75,5 процента – через Delta Belarus Holding BV. Незначительной долей владеет еще ОАСО «Пенсионные гарантии».

Лагун появился на белорусском рынке в 2007 году, когда приобрел здесь «Атом-Банк», который и был переименован в «Дельта Банк» – по названию материнской структуры в Украине.

В первое время финучреждение в Минске работало неплохо – особых претензий к нему у Нацбанка не возникало, озвучивались амбициозные планы по завоеванию доли рынка.

Но к середине 2014 года появились проблемы у «Дельта Банка» в Украине. А к концу они обнаружились и у минской «дочки»: стало не хватать ликвидности из-за резкого оттока средств юрлиц.

Несмотря на помощь Нацбанка, состояние белорусского финучреждения было признано неустойчивым. Регулятор наложил ограничения на привлечение денег физлиц и ввел временную администрацию.

Весной 2015 года «Дельта Банк» в Беларуси потерял лицензию, а летом вслед за материнской структурой в Украине был признан банкротом и в отношении его началась процедура ликвидации.

После этого один за другим Лагун стал лишаться и других своих активов в стране. Также миллионера подозревали в преднамеренном банкротстве банка и сокрытии его экономической несостоятельности.

В результате в одном из интервью предприниматель заявил, что «бизнес просто разорвали по решению сверху» и что он планирует судиться с властями Беларуси в международных судах.

Арбитражный иск к Беларуси от Delta Belarus Holding BV стал уже вторым из зарегистрированных в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров.

Напомним, в январе в эту организацию обратилась российская компания «Гранд Экспресс», являвшаяся соучредителем Осиповичского вагоностроительного завода.

В СМИ появлялась информация о еще одном готовящемся международном иске к нашей стране в ICSID.

Речь шла о намерениях российской же «Манолиум Процессинг», построившей в Минске троллейбусное депо, но не получившей за него компенсацию.

Однако пока на сайте Международного центра по урегулированию инвестиционных споров информации о таком иске нет.