Николай Статкевич: Ничто не остановит нашу жажду свободы 4 26.03.2018, 9:36

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Николай Статкевич

Политик прокомментировал действия властей накануне 25 марта и в День Воли.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич прокомментировал в «Фейсбуке» массовые аресты мирных граждан, собиравшихся отметить 100-летие независимости БНР в Минске

«Я и мои товарищи на свободе. «Прецедент» решил, что 10 суток теперь надо сидеть частями. Сегодня, после задержания утром у дома, отсидел 8 часов. Значит, если отбывать этот арест такими порциями, меня должны арестовать еще 29 раз. Но ничто не остановит нашу жажду свободы.

Достоинство и свобода!», - написал политик.

Напомним, что Николай Статкевич был арестован утром 25 марта и осужден на 10 суток административного ареста. Вечером того же дня политик вышел на свободу. Вместе со Статкевичем были освобождены арестованные ранее Владимир Некляев, Максим Винярский, Евгений Афнагель, Леонид Кулаков и Вячеслав Сивчик.