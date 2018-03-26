Майор НАТО: Украинцы владеют уникальным боевым опытом, аналогов которому нет в мире 1 26.03.2018, 9:44

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Офицер Альянса оценил боеспособность украинской армии.

Украинцы обладают уникальным боевым опытом, аналогов которому сейчас в мире нет, считает командир польского военного контингента НАТО майор Радослав Кравец.

Такое мнение майор высказал после наблюдения за батальонными тактическими учениями одной из бригад ОК "Запад" по программе "Многонациональной тренировочной миссии – Украина" (JMTG-U) при участии иностранных инструкторов стран – членов НАТО. Учения проходили на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, передает Укринформ.

"Украинцы владеют уникальным боевым опытом, аналогов которому сейчас нет в мире, – отметил майор Радослав Кравец. – Во время проведения этих учений мы выступали наблюдателями. В наши обязанности входило смотреть за тем, насколько грамотно и корректно украинские военные организовывают свои учебные места, честно и согласно поставленным задачам проводят обучение, насколько внимательно относятся к вопросам безопасности. Подводя итог, я ставлю украинцам высокую оценку".

Представитель пресс-службы Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Тарас Грень сообщил агентству, что военнослужащие Республики Польша в течение своего пребывания в Украине "отметили очень дружелюбное отношение людей, прошедших реальную боевую закалку, к представителям вооруженных сил других государств. Особенно то, что украинцы всегда делились с ними своим, полученным в боях, опытом".

"Скажем, во время тренировок по снайперской подготовке поляки учили новым способам маскировки и выдвижение в заданный район. А наши бойцы поделились знаниями по обнаружению важных и фиктивных целей в российской живой силе и боевой технике, умению избегать современных российских электронных средств разведки, которые сейчас широко применяются оккупантами на востоке Украины", - отметил он.

Грень также рассказал, что учения проходили в жестких погодных условиях: холодный ветер, снег и аномально низкие температуры (до 16 градусов ниже нуля). Кроме этого, особенностью этих маневров стало то, что в составе украинских подразделений были военнослужащие из стран – членов НАТО.

В общем, высокую обучаемость украинских военных констатировали и представители вооруженных сил других государств, выполняющих свои миссии в Украине. В частности старшина роты вооруженных сил Литвы Гентас Вайкшнорас отметил высокую мотивированность военнослужащих ВСУ к защите своей Родины и получению новых знаний в плане стандартов сотрудничества с силами стран – членов НАТО.