Министр иностранных дел Литвы поздравил белорусов со 100-летием БНР 3 26.03.2018, 9:48

Свое обращение Линас Линкявичюс произнес по-белорусски.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поздравил белорусов с 100-летием провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.

Свое обращение Линас Линкявичюс произнес по-белорусски, сообщает «Радыё Свабода».

«Акт независимости 25 марта показал ясное намерение белорусского народа жить самостоятельно, сохранять свои обычаи и язык. Только создав национальное государство, народ может быть спокойным за свое будущее, так как это гарантия выживания, полноценного развития.

Считаю, что провозглашение независимости в 1918 году поможет вам и сегодня сохранить белорусскую идентичность и гордиться ей. Литва как ближайшая соседка заинтересована в будущем Беларуси как независимого государства, которое придерживается европейских норм и ценностей.

За нашу и вашу свободу!»

С поздравительным письмом к белорусам по поводу 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики также обратился президент Польши Анджей Дуда.