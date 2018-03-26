Жительница Витебска: Слава Богу, пока в декрете, можно не покупать одежду и косметику 5 26.03.2018, 9:53

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Как молодые белорусские семьи отказывают себе во всем.

В Витебске, да и в других городах Беларуси, немало людей, которые вынуждены экономить буквально на всем. Особенно тяжело приходится молодым семьям, воспитывающим маленьких детей.

Актуальная проблема для каждой молодой семьи – жилье. Не для кого не секрет, что в Витебске квартиру не могут построить даже многодетные пары, не говоря уже про тех, кто воспитывают одного или двух малышей.

Своей историей с «Витебским курьером» поделилась Ольга, мама 2-летнего Никиты и 6-летней Софии:

«Мы живем небогато. С февраля пособие повысили, и я получила 450 рублей (с учетом, что у нас есть еще второй ребенок в возрасте до 18 лет). Муж работает в строительной сфере, и если еще пару лет назад его зарплата составляла 7,5-8 тогда миллионов, то сегодня 600 рублей это потолок. А ведь цены выросли в разы! К тому же с этой суммы каждый месяц 350 рублей мы платим за кредит, который брали на покупку необходимых материалов для строительства дома. Сейчас начнется весна, придется оплачивать еще и труд нанятых рабочих, поэтому зимой стараемся немного отложить.

Ольга рассказала, что они с мужем долго думали, на что решиться: строить квартиру или все-таки дом. Но, взвесив все за и против, решили затянуть пояса потуже и взять участок: а вдруг семья увеличится, так хоть простор детям будет. Ольга и сама родом с небольшого поселка в Витебской области, всегда жила в собственном доме, и в квартире, по признанию девушки, ей просто тесно.

На чем я экономлю? В первую очередь, на себе. Слава Богу, пока в декрете, можно не покупать одежду и косметику. Если и позволяю себе обновку, то только в секонд-хенде либо в магазинах вроде «Дисконт», – поделилась Ольга.

Действительно, белорусские женщины всегда готовы жертвовать собой ради блага в семьи, но ведь все мы люди, иногда хочется отдохнуть, развлечься и забыть обо всех заботах и проблемах. Но жестокая экономия этого сделать не дает.

«Естественно, ни о каких ресторанах, кафе, кинотеатрах и речи в нашей семье не идет, – рассказала Ольга. – Детей еще можем сводить на аттракционы, а вот самим отдохнуть не получается. Из развлечений – съездить на выходные к родным в другой город, пригласить в гости друзей или выбраться к ним самим.

Конечно, это как минимум ненормально, что в лучшие годы своей жизни люди вынуждены отказываться даже от самых простых развлечений, чтобы построить жилье и обеспечить необходимым своих детей».