Гродненец: Придет время и национальный флаг снова будет возвышаться над центром города 6 26.03.2018, 10:05

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Житель Гродно хранит флаг, который сняли с облисполкома в 1995 году.

Самый большой национальный флаг принес 25 марта в гродненский Коложский парк Валерий Юдин. Теперь это семейная реликвия жителя Гродно, а до 1995 года флаг висел на здании облисполкома, пишет hrodna.life.

После референдума 1995 года бело-красно-белые флаги везде снимали, заменяя красно-зелеными. Этот флаг удалось сохранить в частной собственности благодаря конференции, что проходила в драмтеатре.

«Этот флаг — один из тех, которые висели на облисполкоме с 1992 по 1995 годы, — рассказывает Валерий. — После «референдума» где-то их быстро снимали, а где-то не успевали, так как не было новых. Флаг с облисполкома оказался на флагштоке возле драмтеатра, где как раз какая-то конференция была. Вечером, когда никого не было, мои друзья сняли с флагштока белорусский флаг и передали мне. Снимали, так как знали, что после конференции он исчезнет, как и другие».

Последние 23 года национальный флаг хранится у Валерия.

«Этот флаг для меня — не только история, но уже и семейная реликвия. Это вообще наша жизнь, я никогда не воспринимал красно-зеленый флаг как белорусский. Если я куда-то выезжаю или путешествую, то всегда с этим национальным флагом. Он потрепанный уже, но я надеюсь, что придет время и он снова будет возвышаться над центром города. Может, не именно этот, но главное, что наш исторический бело-красно-белый флаг», - говорит гродненец.