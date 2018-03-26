Как в Витебске отпраздновали День Воли 26.03.2018, 10:35

1,291

Витебские активисты возложили цветы к памятникам Ольгерду и Владимиру Короткевичу.

Представители демократических партий возложили вчера, 25 марта, цветы к памятникам князю Ольгерду и Владимиру Короткевичу в Витебске, а также возле памятной доски в честь Василя Быкова на здании художественной школы №1, сообщает витебская «Вясна». Эта символическая акция была приурочена к 100-летию провозглашения Белорусской Народной Республики.

«Номинально возложение цветов не требует разрешения. Мы надеемся, что в решении Витебского горисполкома (имеется в виду решение №881 — прим.) появятся какие-то изменения», - объяснил преимущества выбранного формата руководитель областной организации партии Белорусский Народный Фронт Константин Смоликов.

Смоликов отметил, что формат возложения цветов, «конечно, куцый, но год 25-ым марта не заканчивается». Активист пообещал, что будут еще интересные мероприятия и события, в частности, готовится художественная выставка.

За тем, что происходило на площади у ратуши, а потом у памятника Короткевичу, следили в этом году не только независимые журналисты. Присутствовал фотокорреспондент государственного информагентства БелТА и представитель пресс-службы управления внутренних дел облисполкома. Активистов снимали люди в штатском.

После совместного фотографирования на фоне Ольгерда активисты прошли по «традиционному маршруту витебских демократов» - по улице Суворова к памятнику Владимиру Короткевичу. Там несколько человек выступили с праздничными речами.

Так, активистка и предприниматель Ирина Яскевич высказала желание, чтобы страна и государство в Беларуси стали наконец-то одним целым.

Никто из участников возложения цветов задержан не был.

Отметим, что еще утром 25 марта в Витебске был задержан витеблянин Николай Качурац, который развернул возле памятника Ольгерду бело-красно-белый флаг. Как стало известно, активист провел ночь в витебском ИВС. 26-го марта его будут судить.

Также на День Воли был заблокирован в своей квартире заявитель шествия на 100-летие БНР, представитель Белорусского Национального Конгресса в Витебске Владимир Кийко. Возле подъезда его дома дежурила милиция.

Городокского активиста Леонида Автухова вызвали в праздничное воскресенье в райотдел милиции, чтобы тот не выбрался на День Воли в областной центр или в столицу.