Художник зашифровал в картине пароль от криптовалютного кошелька с $10000 26.03.2018, 10:14

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Энди Баух cвязал искусство и криптовалюты.

Американский художник решил сделать свои картины чем-то большим, чем просто искусство. На выставке «Новые деньги» в галерее Castelli Art Space Энди Баух выставил произведения, собранные из кусочков конструктора Lego. Выставка вряд ли бы привлекла внимание тысяч людей, если бы не одно но — в узорах картин были зашифрованы ключи от криптовалютного кошелька, пишет «Нож».

Баух придумал полноценный квест. В каждой картине он зашифровал ее название; сумму, лежащую на отдельном кошельке и определенные алгоритмы, при расшифровке которых можно получить пароль из букв и цифр. На каждом из кошельков находятся разные токены: биткоины, лайткоины, догикоины, каннабискоины и другие альткоины. Чтобы помочь заинтересованным в поиске, краткую информацию о кошельках и картинах Баух разместил на отдельном сайте. Всего на кошельках лежит сумма в 10 тысяч долларов.

Некоторые энтузиасты уже разгадали алгоритмы, заложенные в картинах. На YouTube появились гайды по расшифровке, а пользователи Reddit хвастают успешной разгадкой головоломки. Но путь ко всем кошелькам пока не найден. На том же Reddit пишут, что из 14 паролей разгадано всего три.

Баух признается, что давно заинтересовался криптовалютой и блокчейном, отслеживая развитие этих технологий еще с 2013 года. Но тогда он побоялся рисковать, о чем теперь жалеет: «Я был недостаточно умен, чтобы купить много токенов и стать … [дико] богатым».

Картинами из Lego Баух занимается уже несколько лет. Конструктор он любил с детства, называя его единственным способом тактильно взаимодействовать с пиксельными миром видеоигр. В начале карьеры художник занимался созданием lego-портретов офисных работников. В 2016 году он активно заинтересовался головоломками и шифрами, превращая свои произведения в игру. На выставку «Новые деньги» ушло 100 тысяч кубиков конструктора.

Энди — не первый художник, который связал криптовалюту с творчеством. В 2015 году криптограф Роберт Майерс поместил в картину «Легенда о Сатоши Накамото» шифр с паролем от кошелька, разгадать который удалось лишь в феврале 2018 года.