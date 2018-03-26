The Guardian: В Беларуси арестовали людей во время протестов 1 26.03.2018, 10:28

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Фото: Sergei Gapon/AFP/Getty Images

Правительство Лукашенко было напугано демонстрацией.

«25 марта множество граждан были арестованы в столице Беларуси Минске, так как люди пытались провести марш протеста», - пишет ведущее британское издание The Guardian.

Демонстрация заключалась в том, чтобы отметить 100-летие независимости Белорусской Народной Республики 1918-1919 годов, которая считается основой независимой современной Беларуси, отмечает издание.

Были задержаны, по меньшей мере, 70 человек, увезенных милицией.

Один из самых известных оппозиционеров Беларуси Николай Статкевич был арестован сразу после выхода из своего дома, рассказала журналистам его жена Марина Адамович.

Правитель Беларуси Лукашенко заявил в пятницу, что БНР 1918 года была «мрачной страницей нашей истории». Хотя власти санкционировали концерт в центре Минска, марш оппозиции от площади Якуба Коласа был запрещен.

В прошлом году на митинге оппозиции 25 марта было арестовано более 700 человек, что вызвало предупреждения ЕС, которые сняли санкции против Беларуси после того, как Лукашенко освободил оппозиционных политиков в 2016 году.

По словам аналитиков, власти разрешили праздновать 100-летие БНР в этом году, чтобы избежать повторения волнений в прошлом году и возможного нового выговора из Брюсселя, отмечает издание.