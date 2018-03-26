Мост в союзный Чучхе

Мост в союзный Чучхе4
- Алексей Мельников
- 26.03.2018, 10:30
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Это — апофеоз. Не власти, а сумасшедшие.
У них города помойками обросли. Люди травятся выбросами. Митинги протеста. Давно следовало строить заводы по переработке мусора. И сейчас нужно это спешно делать. А они …
Вместо того, чтобы деньги на эти цели тратить, занялись обсуждением того, как бы им построить мост в Северную Корею – чтобы к Ким Чен Ыну ездить напрямую, а не через Китай.
Зачем нам к нему вообще нужно ездить? Оружие ему возить? Чтобы вместе Запад сподручней шантажировать? Со своим младшим ракетно-ядерным братом?
А кто строить-то будет? Все те же «закадычные друзья», близкие к Путину? Что и крымский мост сооружают?
Вы бы, правители, вместо мостов в захватное и отстойное никуда, лучше бы построили мосты к своему народу – обернулись к нему от своего сверкающего стола и посмотрели на нищую Россию. Закрыли бы свои крымские, сирийские и прочие авантюры.
«Зарплаты большинства россиян – 15-20 тыс. руб. Даже по официальным данным в стране 22.7 млн. нищих (15.7% населения), 40% граждан заявляют, что им не хватает денег на еду и одежду. Четыре года подряд продолжается падение их доходов».
Крышка плотно прикручена к котлу «Россия». Он стоит на огне. Кипит. Начальство подбрасывает в огонь дрова. Вот полено «кража голосов на выборах». Вот ещё одно – «мост в Чучхе», там же крымские триллионные головешки, сирийский хворост. Чтобы ярче полыхнуло, министр с лицом плачущего Пьеро тащит бревно «рост налогов».
У огня сидят кремлевские маньяки с воспаленными от «геополитики» глазами. Суют и суют дрова в огонь. Думают, раз в прошлом не бабахнуло, то и сейчас так же будет.
Похоже – взрыв неизбежен. С ужасными последствиями для всех. И в этом веке то же, что и в прошлом. Те же – правящие бараны. Несчастная страна.
Алексей Мельников, ЖЖ