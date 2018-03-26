Брестчанка: Дипломированная медсестра в штате Иллинойс получает $28 в час 2 26.03.2018, 11:26

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Ирина Лешкевич уже год живет в Чикаго.

Ирина Лешкевич выросла в городе над Бугом. После окончания школы поступила в Институт журналистики БГУ, откуда выпустилась в 2011-м, пишет «Брестская газета». Девушка осталась работать по специальности в столице. А год назад переехала в третий по числу жителей город в США — Чикаго (штат Иллинойс). Смена ее места жительства связана с работой мужа. В городе ветров супруги будут оставаться до окончания контракта.

— Вы были в США до того, как переехали туда? В каких странах вообще успели побывать?

— До переезда никогда не была в США. Но успела посетить Латвию, Литву, Польшу, Украину, Россию, а также Эстонию, Италию, Испанию, Турцию, Египет, Болгарию, Израиль (даже в Палестину заезжали), Кипр, Грецию. Проездом была в Молдове и Румынии.

— Случился ли у вас культурный шок по приезду? Долго ли привыкали к новой культуре?

— Есть много вещей, которые удивляют как в хорошем, так и в плохом смысле. Но я бы назвала это не культурным шоком, а обычной адаптацией. Во-первых, менталитет людей наших стран схож. Во-вторых, все мы постоянно смотрим голливудские фильмы, поэтому со многими нюансами знакомы. И надо лишь привыкнуть к тому факту, что эти нюансы стали частью твоей жизни.

Когда думаю о хороших моментах, на ум приходит положение людей с ограниченными возможностями. Здесь, в Чикаго, они являются полноценной частью общества. В кафе, магазинах, общественном транспорте, в зданиях — везде все сделано так, чтобы такой человек чувствовал себя комфортно. Например, в автобусе действительно выдвигается специальная платформа, на которую заезжает человек на коляске и таким образом оказывается в салоне. Или, например, в магазин по соседству постоянно ходят за покупками незрячие люди. Естественно, они не могут сами выбрать продукты, поэтому им выделяют сопровождающего — сотрудника супермаркета.

— Ирина, а чем вы там занимаетесь?

— Как раз таки я письменно фиксирую такие моменты: делюсь настоящими историями в собственном блоге shufladka17.com. Благодаря опыту жизни в Америке я поняла очень много вещей о Беларуси. Одна из них: мы себя не ценим, потому что большинство из нас не путешествуют и получают информацию о «недосягаемом» западном мире из СМИ или голливудских фильмов. В итоге находятся в плену иллюзий.

Белорусы привыкли себя ругать и искать лишь плохие черты. Постоянно на что-то жалуются. Но у нас много хороших вещей. Например, в США есть аналог ЖЭСа. Представьте себе, это считается крутой услугой, которая доступна либо богатым, либо тем, кто живет в специальных домах. Как в нашем здании, где все квартиры рассчитаны на сдачу в аренду. Кстати, за вызов мастера и услугу мы не платили. Обслуживание квартиры предусматривает договор аренды. А все общение происходит в онлайн-режиме с помощью электронной переписки. В Беларуси же эта услуга доступна всем и каждому. Проблема лишь в том, кто и как ее исполняет. Мне бы хотелось, чтобы чинить трубу в квартиру к белорусу приходил не пьяный сантехник Вася, а абсолютно адекватный сотрудник и профессионал своего дела, как в Америке.

— Расскажите о доме, в котором живете? Сколько стоит аренда и покупка жилья в Чикаго?

— Мы живем в квартире в центре города. Аренда стоит $1 450 в месяц, плюс коммунальные услуги $45 — 50, свет — $27, интернет — $20 (нам повезло — это очень дешевый интернет). Кстати, все квартиры сдаются практически пустыми. Есть только ванная и кухонная мебель, холодильник и электрическая плита.

Если вам нужна посуда (в том числе сковородка, кастрюля — за все мы заплатили $100), кровать ($150), матрас ($400), одеяло ($55), подушки (по $10), постельное белье ($30), стол (нам повезло — купили за $40, стандартная цена — $120), стулья (достались бесплатно), зеркало ($50) и так далее — все надо покупать самостоятельно. И, что очень важно, платить за доставку. В зубах не довезете, так что грузчики к вашим услугам — готовьте как минимум еще $100.

Что касается покупки жилья, то простая однокомнатная квартира в центре Чикаго стоит от $250 000. Дом с тремя комнатами в пригороде можно купить за $340 000. Если же вы захотите жить в хорошем районе и в большом доме, то и цена возрастет вдвое, а то и больше.

— К чему вам сложно было привыкнуть в Чикаго?

— Изначально было тяжело привыкнуть к небоскребам и узким улицам (по сравнению с широкими проспектами в Беларуси). Конечно, если приехать сюда на один-два дня, то будешь ловить момент и наслаждаться американской городской архитектурой. Но когда ты живешь среди этих домов постоянно, то чувства меняются. Первые два месяца (а может, и больше) не покидало ощущение, что на меня постоянно что-то давит. И как только выходила в открытое пространство, в прямом смысле слова делала глубокий вдох и с облегчением выдыхала: «Наконец-то меня никто не душит». Хорошо, что живем на верхнем этаже. Потому что, находясь даже на 10 и выглядывая из окон, максимум, что вы можете увидеть, — это окна соседних домов. И такое ощущение, что ты в коробке.

Но за несколько месяцев успела к этому привыкнуть и сейчас, гуляя по улицам, испытываю настоящее удовольствие. Здесь невероятно красиво и никогда не бывает скучно.

— Какие они, американцы? Каков их менталитет, отличительные особенности нации? Как они относятся к славянам в целом и белорусам в частности?

— Американцы настолько толерантные, что они скрывают свое истинное мнение о людях, событиях — не дай Бог, кто-нибудь подумает, что он против кого-то или чего-то.

При этом американцы — самые приветливые люди, которых я когда-либо встречала. Они и хорошего дня пожелают незнакомцу, и спросят, как дела, а если увидят платье, кофточку или туфельки, которые им понравились, то непременно подойдут к вам и узнают, где вы это купили. А когда встречаешься с незнакомцем взглядами, он не отворачивается со злобным выражением лица, а улыбается в ответ. Чаще искренне, и это приятно.

Когда встречаются с иностранцем, любые различия воспринимают с интересом. Если им кто-то не понравится, то только потому, что этот человек некрасиво себя ведет.

— Знают ли в Чикаго о Беларуси? Какие у американцев ассоциации с нашей страной?

— Если говорить об американцах хотя бы в третьем, четвертом поколении, то есть две категории людей: одни никогда не слышали о Беларуси, другие знают, что мы есть, потому что уже общались с выходцами из Беларуси, Польши, Украины… Очень часто возникают такие диалоги:

— А где эта страна, Беларусь?

— В Восточной Европе, — отвечаю я.

— Ого, как здорово, я мечтаю приехать в Европу и совершить там небольшое путешествие по странам.

Китайцы и вовсе сказали: «Ого, так ты из Западной Азии!» Это было настоящим открытием для меня. А я-то думала, что мы из Восточной Европы.

— Какая средняя зарплата в Чикаго?

— Если в Беларуси все меряются средней зарплатой, то среди жителей США такого понятия не существует. Сколько раз я задавала подобный вопрос, столько раз американцы удивлялись его постановке. Выбирая работу, они ориентируются на среднюю почасовую либо годовую оплату в своей сфере. Например, дипломированная медсестра в штате Иллинойс получает $28 в час, а сертифицированный помощник медсестры — $11,55. Должность кассира считается одной из самых низкооплачиваемых — такому человеку платят в среднем $9,32.

Однако, как и в Беларуси, тут тоже существуют организации, занимающиеся статистикой. Так вот, согласно данным payscale.com, в Чикаго средняя зарплата равняется $18,62 в час, то есть $2 979,2 в месяц, или $35 750,4 в год.

— Как устроен быт чикагцев? Какой образ жизни они ведут? Как отдыхают, развлекаются, как проводят выходные?

— Надо понимать, что Чикаго — большой и многонациональный город. Здесь есть индусы, китайцы, саудиты, греки, итальянцы, самая большая диаспора украинцев, поляки и так далее. Поэтому каждый проводит свободное время так, как привык это делать в своей стране. Могу лишь сказать, что у американцев культ еды — они едят везде и всегда.

— Есть ли у местных какие-то интересные традиции? А вы им следуете?

— Про все праздники мы знаем из фильмов: День Благодарения, Хэллоуин, Рождество, День святого Патрика… Конечно, иммигрантам и туристам интересно посмотреть, что происходит в городе в эти дни, но не более того. Мы праздновали Новый год (американцы его не отмечают), Масленицу.

— Ваш круг общения состоит из братьев-славян или американцев?

— Если говорить о дружбе, то мы хорошо общаемся с парой израильтянин-итальянка. Они отличные ребята: открытые, искренние, настоящие, как и белорусы. Если нужна какая-то полезная информация, совет, спрашиваю у инстаграмных друзей (чаще всего это украинцы, но есть и белорусы, и россияне) — обычно все рассказывают и показывают. А когда хочу подстричься или закупиться привычными для нашего желудка продуктами, то еду в Украинскую деревню (название района в Чикаго).

— Много ли иностранцев проживает в Чикаго? Как к ним относятся местные?

— США — это страна иностранцев. И мы все прекрасно знаем, что и сегодня сюда регулярно приезжают люди из других стран, которые хотят заполучить американский паспорт. А вот коренных жителей, то есть индейцев, здесь очень мало: 5 млн против остальных 318,3 млн. И то такой цифры (количества индейцев) достигли в результате действия специальной государственной программы. До прихода Колумба (1492 г.) на территории нынешних Соединенных Штатов проживало примерно 12 млн человек. К концу XIX века осталось лишь 237 тыс. (!) — европейцы постарались. Здесь все помнят, откуда они приехали, поэтому американцы хорошо относятся к туристам. Местные очень дружелюбные и приветливые, так что любой будет чувствовать себя здесь прекрасно.

— Как у вас обстоят дела с английским языком? Говорите на нем свободно? Были ли какие-то сложности, связанные со знанием языка?

— Язык-то мы знаем, но проблема в том, что в школах Беларуси учат британский английский, а в США разговаривают на американском английском. Поэтому постоянно возникают нюансы. Больше всего появляется вопросов при общении с афроамериканцами. Я бы их речь назвала диалектом американского: у них есть свои особенности и в лексике, и в орфоэпии. Например, слово «пугать» (scare) произносится как «скэа», а они говорят грубое «скар». Вот и попробуй понять, о чем они.

— Есть ли какие-то особенности в кухне? Как дела обстоят с общепитом (ресторанами, кафе)? Каков средний чек в ресторане?

— Здесь можно найти и попробовать абсолютно любую кухню мира: и азиатскую, и европейскую… Огромное количество вариантов, поэтому каждый выбирает по своему вкусу и кошельку. Если идти в кафе/ресторан в центре города, за одного человека придется заплатить не меньше $50.

При этом однажды мы ходили в кафе в Китайском городке (район в Чикаго). Заказали много блюд, еще и с собой забрали, что не смогли съесть, и поужинали этим дома. Так вот тогда мы за двоих заплатили $30. Это супердешево, было невероятно вкусно — всем советую.

А вообще самый дешевый перекус можно сделать в заведениях быстрого питания. Здесь обычно продаются бургеры в комплекте с картошкой фри (от $5), а также пиццы (от $9), шаурма (маленькая — от $6, большая — от $10).

В кафе цена за пиццу сразу возрастет до $18, салаты в среднем стоят $14, итальянская паста — $20, филе говядины (стейк) — от $40 (за 200 г) до $100, десерты — $7 — 10.

— А как в Чикаго одеваются в повседневной жизни? Есть ли какой-то особенный, свойственный именно этому городу стиль?

— Здесь действует принцип «комфорт важнее всего». Американцы предпочитают носить простые и дешевые джинсы с майкой или кофтой. А любимая и, пожалуй, основная обувь — это кроссовки. Скажу честно, я не в восторге от такого стиля. Все-таки в повседневной жизни хочется видеть вокруг себя более аккуратных и опрятных людей. Но в центре Чикаго очень много туристов и американцев, которые работают в офисах: так что здесь все выглядят прилично.

Кстати, в отличие от белорусов местные не носят шубы. И в первую очередь потому, что они против убийства животных ради одежды. Для местных шуба — это не признак обеспеченности, а признак дурного тона. Тут, пожалуй, я с ними соглашусь.

То же касается и кожаных вещей: американцы стараются покупать обувь/сумки из искусственной кожи. Вообще местные настолько не любят выделяться из толпы, что зимой все ходят в черных куртках. Далеко не каждый решится на покупку пальто темно-бордового цвета — это очень смелое решение.

— Часто ли вы выезжаете из Чикаго? Были ли в других городах Штатов?

— За год мы уже успели объездить Калифорнию, Аризону, Неваду, Юту. Природа в этих штатах впечатляет: очень красивая. Так что, если вы попадете в Америку, на мой взгляд, путешествие стоит начать с этих мест.

— Как обстоят дела с общественным транспортом? Дорого ли ездить на нем? Что предпочитают местные? А вы на чем передвигаетесь?

— Если, передвигаясь по Беларуси, я обычно не задумывалась о стоимости проезда, то в Чикаго идет в счет и эта статья расходов. Те, у кого нет машины, платят за одну поездку в метро или на автобусе $2,25. До окрестностей Чикаго добираются на поезде — стоимость билета начинается от $6. Работает в американском городе ветров и водный общественный транспорт. Прокатиться можно за $10 в одну сторону.

Но в половине случаев, чтобы добраться до нужного места, приходится пользоваться двумя видами транспорта. Например, недавно ехали в аутлет. Сначала сели на поезд ($8), а затем вызвали Uber ($10). И это только в одну сторону.

Если говорить о местных, то у большинства есть личные автомобили. Мы же пользуемся общественным транспортом или арендуем машину в случае необходимости.

— Стоит ли белорусскому туристу ехать в Чикаго? Дорого ли быть туристом там? Что нужно предусмотреть, что знать, когда едешь в Чикаго?

— Если есть возможность, обязательно надо съездить в Чикаго, да и в США в целом. Когда я только приехала, то первую неделю не покидало ощущение, что нахожусь на киноплощадке и вот-вот мне навстречу выйдет один из голливудских актеров. Все эти невероятные небоскребы, мосты, зеленая река под названием Чикаго (между прочим, единственная в мире, которая течет в обратном направлении) вызывают бурю положительных эмоций и дикий восторг.

По поводу цен могу сказать однозначно — здесь недешево. Например, билеты в парк аттракционов Six flags мы покупали заранее, поэтому за один отдали $50. Но если платить за вход непосредственно в самом парке, то цена возрастает до $75, за ребенка придется заплатить $55. За эти деньги можно провести в парке весь день и кататься на всех аттракционах неограниченное количество раз. Главное — отстоять очередь.

А вот чтобы обогатиться знаниями в чикагском музее Field Museum of Natural History (очень интересный, рекомендую!), надо заплатить $36 за взрослого и $26 — за ребенка. Вход в Музей науки и промышленности (самый крупный научный центр во всем Западном полушарии) стоит $18 для взрослого и $11 для детей от 3 до 11 лет.

Если заглянете в бар, то стоит иметь в виду, что самое дешевое в меню — это пиво за $7. Коктейли в среднем стоят по $15, стопка (шот) текилы — $10, бутылка недорогого вина — $36. И не забывайте, что бармену обязательно надо оставить чаевые.