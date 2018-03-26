Маршрутки до Минска дорожают 7 26.03.2018, 10:46

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В Молодечно впервые за два года подорожали маршрутки в столицу.

В Молодечно с 23 марта проезд на маршрутном такси до Минска стал дороже на 50 копеек. Билет теперь стоит 4 рубля. Перевозчики объясняют ростом цен на топливо.

Водитель регулярных маршруток столичного предприятия «МаркизетСтиль» Олег Готовец рассказал mlyn.by:

– Стоимость проезда мы не поднимали около двух лет. Вместе с тем с начала года стоимость автомобильного топлива увеличивалась уже четыре раза. За два дня до поднятия цены на билет мы вывесили в салонах своих машин объявления для пассажиров о том, что стоимость повысится.

Кроме того, в ближайшее время вступит в силу решение молодечненского автопарка ввести плату за заезд маршруток на площадку автовокзала перед отправлением в рейс. По словам Олега Готовца, причина тому – стремление уравнять условия регулярных перевозчиков и нерегулярных, которые сейчас не заезжают на площадку перед отправлением.

Коммерческий директор «МаркизетСтиля» Владимир Головач уточнил: предварительно известно, что за один заезд на площадку каждой маршрутки нужно будет платить 3 рубля. Когда будет введена такая норма – пока неизвестно. Но эта плата не повлияет на стоимость билета для пассажиров.

Вслед за регулярным перевозчиком «МаркизетСтилем» стоимость проезда на те же 50 копеек подняли и нерегулярные молодечненские перевозчики.

Водитель Игорь Макаревич рассказал:

– У нас не было другого выхода. Мы вынуждены сделать стоимость билета такой же, как у регулярного перевозчика, хотя готовы были еще работать по старой. После всех обсуждений мы пришли к выводу, что это только добавит нам лишних проблем и спровоцирует конфликт с регулярными маршрутками. А нам этого не нужно.

Игорь Макаревич сообщил также, что предприниматели, которые занимаются нерегулярными пассажирскими перевозками, 29 марта планируют собраться в Минске, чтобы обсудить необходимость заключения договоров с «Миноблпассажиртрансом» с последующее участие в конкурсе на получение права заниматься своей деятельностью.

– Мы до сих пор не верим, что нам дадут выиграть этот конкурс. Я и мои коллеги убеждены, что его выиграют люди, у которых более новые машины и более хорошие возможности для их технического обслуживания. И неважно, что они, возможно, до этого не работали в бизнесе маршрутных такси, – сказал Игорь Макаревич.