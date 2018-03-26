Эрдоган заявил о начале операции на северо-западе Ирака 2 26.03.2018, 10:51

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Реджеп Тайип Эрдоган

Турция продолжает военную операцию «Оливковая ветвь».

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 25 марта о начале операции в районе города Синджар на северо-западе Ирака, сообщает "Гордон" со ссылкой на The Telegraph.

По словам турецкого лидера, "операция там стартовала, борьба идет как внешняя, так и внутренняя".

При этом Эрдоган не уточнил других подробностей.

Агентство "Анадолу" сообщает 26 марта, что в район Синджар провинции Мосул Ирака были введены вооруженные силы этой страны.

Ранее этот район частично покинули отряды Рабочей партии Курдистана.

Представитель Командования совместных операций армии Ирака, генерал-майор Яхья Расул заявил "Анадолу", что армейские части обеспечены тяжелым вооружением.

18 марта турецкие войска в рамках военной операции "Оливковая ветвь" взяли вместе с отрядами сирийской оппозиции город Африн в Сирии.

Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" 20 января.