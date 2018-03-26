Борьба за свободу продолжается 3 Валерий Ступаченко, «Бобруйский курьер»

26.03.2018, 10:56

1,380

Повиноваться нынешнему руководящему синклиту народ уже не хочет.

Год назад, 26 марта, в центре Бобруйска, недалеко от рынка, в полдень выходного дня, случился массовый милицейский хапун – «активных» граждан и случайных прохожих.

«Брали» всех подряд… Как в какой-нибудь «немецко-фашистской» хронике… Захватывали «в плен» на улице, вытаскивали из кафе, из магазинов, из ателье и закидывали в автозаки – без разбора по признакам пола, возраста, профессии, состояния здоровья…

В переполненных железных коробках на колесах оказалась и группа известных бобруйских журналистов, в том числе даже из «лояльных» изданий – настолько «боевым» оказался кураж этих застоявшихся и заскучавших «без дела» бойцов. Наконец-то получивших приказ «сверху»: «брать» и «не пущать».

(Кстати, среди «арестованных» в тот день оказался и главный редактор «Бобруйского курьера» А.К. Санотенко, задержанный «самолично» бывшим «внештатным корреспондентом» «БК» – подполковником А. Малаховым).

Утешает, что все эти художества т.н. «правоохранителей» навсегда остались в истории благодаря… техническому прогрессу, так сказать.

Эти задержания были откровенной местью властей за свою растерянность и бездействие во время событий 26 февраля и 12 марта, когда на улицы Бобруйска (да и всей страны тоже), неожиданно для власть имущих, вышли тысячи людей, которым надоели поборы, в первую голову – на пресловутое тунеядство (это когда лишенный работы человек должен еще и «приплатить» чиновникам, который и довели до такой ситуации, когда человек лишился работы…)

Тогда, прошлой весной, до наших граждан окончательно дошло – если они и дальше будут безропотно молчать, то потом будет только хуже и хуже.

Когда-то, в конце 30-х годов 20-го века, один весьма известный политик, закончивший свои дни в 1940-м году в далекой Мексике при помощи ледоруба в темечко, изрек вполне здравую мысль, объясняющую многие процессы, происходящие ныне и в современной Беларуси: «В стране, где единственным работодателем является государство, «оппозиция» – означает медленную голодную смерть. Старый принцип – кто не работает, тот не ест – заменяется новым: кто не повинуется, тот не ест».

А повиноваться нынешнему руководящему синклиту народ наш больше уже не хотел. Люди пробудились, повыключали ТВ-зомбоящики, сняли розовые очки, протерли глаза и вышли на улицы – по всей стране…

«Сам» в те дни счел за лучшее на целых две недели (!) осесть в Арабских Эмиратах. (Ну очень желанный и дорогой, оказывается, гость для тех южных широт…) А его «пацаны», оставшиеся здесь, на хозяйстве, «расслабились»…

…Дорвавшимся до бесконтрольной власти государственным гопникам терять уже абсолютно нечего, что они горделиво и продемонстрировали в полной мере 25 — 26 марта прошлого года – этой массовой охотой на людей. В откровенно гестаповском стиле…

Но и граждане наши, хоть и были с непривычки растеряны, окончательно уяснили для себя – при каком режиме они живут…

Но борьба за свободу будет продолжаться. И ныне действующая Конституция, а также международной законодательство – в помощь.

P.S. Поздравляю граждан Беларуси со 100-летним юбилеем исторического символа белорусской независимости и государственности – образованием Белорусской Народной Республики. Жыве Беларусь!

Валерий Ступаченко, «Бобруйский курьер»