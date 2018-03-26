«Приватизация-2018»: продаем, чтобы не продать? 5 Татьяна Маненок

26.03.2018, 11:04

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Инвесторы уже несколько лет игнорируют покупку акций крупнейших белорусских предприятий.

С поразительной настойчивостью Минпром пытается притянуть стратегических инвесторов в ведущие предприятия отрасли — «БАТЭ», «Гомсельмаш», «Горизонт» и т. д. Инвесторы уже несколько лет игнорируют покупку их акций, но продавец условия, прежде всего финансовые «аппетиты» предприятий, не меняет.

«БАТЭ», «Гомсельмаш», «Горизонт» давно ждут «стратегов»

Недавно Минпром опубликовал перечень из 19 предприятий, госпакеты акций которых выставлены на продажу в 2018 году. «Новичков» в этом перечне немного – всего 6 ОАО (их акции министерство не предлагало для продажи в 2017 году). Это – ОАО «ВИСТАН», «Витязь», «Завод «Визас», «Оршанский инструментальный завод», «Оршанский станкостроительный завод «Красный борец», «Пружанский завод радиодеталей».

А вот 13 предприятий уже были в прошлогоднем списке. Это ОАО «Давид-Городокский электромеханический завод», «Коралл», «Промлинкс», «Завод приборов автоматического контроля», «Минский завод отопительного оборудования», «Брестский радиотехнический завод», «Брестский электромеханический завод», «Гомельский завод измерительных приборов», «Бобруйский машиностроительный завод», «Барановичский завод станкопринадлежностей», «Гомсельмаш», «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», «Управляющая компания холдинга «Горизонт».

Крупнейшие предприятия из этого перечня Минпром безуспешно пытается продать уже несколько лет. К примеру, о продаже госпакета «БАТЭ» продавец объявлял еще в 2015 году, тогда он называл и стартовый объем инвестиций для этой сделки — не менее 40 млн. долларов. В 2016 году на конкурс был выставлен госпакет акций «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» в размере 25% +1 акция. Основное условие собственника – пакет должна купить профильная транснациональная корпорация, которая должна помочь «БАТЭ» сделать технический рывок и выйти на новые экспортные рынки. Два года назад сумма инвестиций не называлась, — подразумевалось, что она станет предметом дополнительного торга с инвестором

В 2017 году государство было готово продать госпакет «БАТЭ» ниже контрольного только под конкретные инвестпроекты. В 2018 году ничего не изменилось: собственник снова готов продать пакет акций этого предприятия только стратегическому инвестору на условиях реализации инвестпроекта. Инвестором для него отраслевое министерство видит профильную транснациональную корпорацию, чтобы с ее помощью провести техперевооружение «БАТЭ» и выйти на новые рынки сбыта. Объем инвестиций — не менее 80 млн. долларов (окончательная сумма будет уточняться на переговорах с инвестором).

С 2013 года государство не оставляет надежды продать также пакет (25%+1 акция) холдинга «Горизонт». Тогда продавец ждал стратегического инвестора — компанию, занимающую ведущее место в мировом рейтинге бытовой техники и промышленной электроники. В 2015 году государство назвало желаемую сумму инвестиций в совместный инвестпроект — не менее 30 млн. долларов. В 2017 году оно объявило о готовности продать пакет акций (но не контрольный) стратегическому инвестору под конкретные инвестпроекты. По сути эти же условия пролонгированы и на 2018 год. Продавец готов уступить стратегическому инвестору — компании, занимающей ведущее место в мировом рейтинге производителей бытовой техники и промышленной электроники — пакет акций (размер не называется) на условиях развития направлений потребительской, промышленной электроники и телевизионной техники. Объем инвестиций — не менее 30 млн. долларов, но окончательная сумма будет уточняться на переговорах с инвестором.

Также в 2018 году Минпром готов продать стратегическому инвестору на условиях реализации инвестпроекта пакет акций «Гомсельмаша». Инвестором должна быть компания, занимающая ведущее место в мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной техники. Объем инвестиций — не менее 500 млн. долларов.

Отметим, что все эти предприятия чуть ранее попали в «китайский список». В 2017 году белорусское правительство сформировало пилотный перечень из 22 предприятий для вхождения в их акционерный капитал китайских инвесторов. Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый в конце февраля рассказал, что китайские компании сделали весьма конкретные предложения по покупке «Гомсельмаша». Но отраслевое министерство, видимо, слабо верит в приватизацию «Гомсельмаша» китайской компанией, если пакет этого предприятия публично анонсирован для продажи в 2018 году.

Новации для инвестора — допэмиссия

Конкурсные условия продажи в 2018 году госпакетов ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей», «Брестский радиотехнический завод», «Коралл», «Завод приборов автоматического контроля» и т. д. тоже не отличаются новизной. Если инвестор ими заинтересуется, то он будет обязан не только заплатить за акции, но и инвестировать в развитие этих предприятий, обеспечить прибыльную работу предприятий, зарплату персоналу не ниже, чем по области, выход на новые рынки и т. п.

Следует заметить, что приватизационный перечень-2018 Минпрома все же содержит новацию — возможность вхождения инвестора в акционерный капитал некоторых предприятий через допэмиссию.

Впрочем, Госкомимущество давно пыталось изменить подходы при продаже акций. Оно предлагало привлекать инвесторов с помощью допвыпуска акций, чтобы стимулировать их интерес: при проведении дополнительной эмиссии деньги идут не в бюджет, а на развитие предприятия. «Мы говорим, что надо, наверное, другие подходы искать: привлекать сюда инвестора, проводить дополнительную эмиссию акций и говорить: вот допвыпуск, эту «незавершенку» мы отдадим вам бесплатно, только вложите туда деньги и сделайте нормально работающее предприятие», — подчеркивал несколько лет назад экс-председатель ГКИ Георгий Кузнецов.

В 2018 году такую возможность Минпром предоставил для 5 предприятий — ОАО «ВИСТАН», «Витязь, «Завод «Визас», «Оршанский инструментальный завод», «Пружанский завод радиодеталей». Однако отраслевое министерство при этом четко оговаривает: допэмиссия акций возможна только с сохранением в госсобственности контрольного пакета акций — 50 % + 1 акция. Инвестор при этом должен не только выкупить акции допвыпуска, но и инвестировать определенную сумму в развитие этих предприятий, сохранить профиль, а также обеспечить среднюю зарплату на предприятии не менее средней, сложившейся в регионе, а также выход на новые рынки сбыта, и т. д.

Отметим, что белорусское приватизационное законодательство давно позволяет инвесторам входить в акционерный капитал отечественных ОАО с помощью допэмиссии. Но воспользоваться такой возможностью было позволено немногим.

Государство не сильно поощряло такой механизм: ведь в этом случае деньги инвестора сразу идут в развитие предприятия, а не в бюджет. Впервые в Беларуси с помощью допэмиссии в 1996 году был приватизирован Могилевский металлургический завод. Инвестором стала украинская группа «Интерпайп». Ее «дочка» — американская фирма Boston Trading Conn. — путем допэмиссии купила 38,8% акций завода за 5,4 млн. долларов. По инвестиционному соглашению с белорусскими властям компания получала приоритетное право на покупку еще 25% акций предприятия в случае успешного выполнения своих обязательств. Однако в 1998 году инвестору в этом власти отказали, разрешив купить лишь 5% акций за 3 млн. долларов. Позже, в результате изменений в уставном фонде, доля инвестора в акционерном капитале снизилась до 38,6%, а государства — возросла до контрольного пакета – 54%. С 2012 года это предприятие вошло в состав холдинга «Белорусская металлургическая компания».

Еще один пример. В 2011 году российская группа «Гидромашсервис» (ГМС), один из крупнейших в России и СНГ производителей насосного оборудования для нефтегазового комплекса, в процессе допэмиссии акций ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» получила 57% в уставном капитале белорусского предприятия. Сумма эмиссии составила 9,7 млн. долларов.

Этой сделке предшествовала долгая история. «Гидромашсервис» интересовался покупкой Бобруйского машиностроительного завода еще с 2005 года. Российский инвестор готов был тогда инвестировать в развитие завода более 15 млн. долларов, но при этом выставлял ключевое условие – получение контрольного пакета акций завода. Белорусские власти, однако, не хотели терять контроль над этим заводом. В 2010 году правительство Беларуси попыталось продать госпакет акций завода по конкурсу, но тщетно. После чего российская компания направила в Госкомимущество письмо с просьбой рассмотреть процедуру прямых переговоров по его приватизации. В конце концов, сделку удалось провести, но в ее орбиту был вовлечен даже российский президент Владимир Путин, который на переговорах с А. Лукашенко настоял на ее реализации.

Вот почему сейчас продажа госпакета ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» в приватизационном перечне-2018 стоит особняком. Собственник готов продать госпакет этого предприятия по решению президента, что называется, в одни руки: основному акционеру – российскому «Гидромашсервис» под конкретный инвестдоговор.

Новые подходы еще не созрели?

Госкомимущество (ГКИ) Беларуси пока не опубликовало приватизационный перечень-2018. Хотя известно, что в 2018 году в него включат 43 акционерных обществ и унитарных предприятий, о чем председатель ГКИ Андрей Гаев рассказал на пресс-конференции 20 февраля и пообещал, что в ближайшее время перечень будет опубликован на сайте ведомства.

Отметим, что в 2018 году белорусское «приватизационное меню» будет чуть побогаче, чем год назад. В 2017 году ГКИ объявляло о проведении работ по продаже по конкурсу и на аукционах госпакетов 38 ОАО, в 2016 году перечень включал 56 предприятий, в 2015 году — 61 ОАО, в 2014 году – 81 предприятие.

Впрочем, для инвесторов количество выставленных на продажу госпакетов значения не имеет. Как, видимо, и намерение отраслевых министерств продать инвестору весь госпакет. К примеру, в 2016 году на аукционах и по конкурсу ГКИ было готово продать госпакеты 56 ОАО, и чуть не во всех этих ОАО — весь свой пакет, – только бы инвестор согласился на заявленные условия. Однако этот смелый для белорусской практики шаг инвесторов также не прельстил.

Тем не менее, в ГКИ считают, что отказываться от приватизационных перечней не следует. «Да, сделок нет. Но представители иностранного бизнеса как раз хотят видеть нечто формализованное. Они не очень понимают выражение «продается все», ибо это может означать, что ничего не продается. Такой перечень – свидетельство того, что в стране есть приватизация, что действительно есть готовность продать акции. Даже рейтинговые агентства рассматривают подобные перечни как свидетельство того, что в стране действительно есть возможность приватизировать то или иное предприятие или приобрести пакт акций», — отметил А. Гаев на пресс-конференции в феврале.

Между тем, первый зампредседателя ГКИ Алексей Васильев недавно в интервью БЕЛРЫНКУ отметил, что «если прежний перечень не сработал, значит, что-то не так». «С учетом обсуждения с бизнесом мы решили, что выставим на продажу только те предприятия, где будут нормальные меморандумы, адекватные условия, МСФО, внедрено корпоративное управление. Такая команда дана: подготовить новый перечень с учетом новых подходов и новых критериев. Потому что из года в год делать одно и то же, не учитывая тенденции, – это неправильно. Поэтому решили пересмотреть перечень. Пусть в нем предприятий будет меньше, зато это будет эффективнее», — подчеркнул он.

Он также сообщил о намерении ГКИ предоставить для инвесторов более льготные условия вхождения в акционерный капитал белорусских предприятий – через допэмиссию. По его словам, сейчас от инвестора требуют не только заплатить за акции, но и дополнительного вливаний в предприятие. Для государства это хорошо, а для инвестора – плохо, — он не хочет платить дважды. «Будем искать компромисс. Возможно, в тех предприятиях, которые хорошо работают и имеют хорошие перспективы, есть смысл продавать акции. А если оно не такое интересное, может быть, стоит ограничиваться допэмиссией», — отметил А. Васильев.

Похоже, Минпром продемонстрировал этот очень осторожный «компромисс». Инвестору предложена допэмиссия, но при этом, опять же, с контрольным пакетом у государства. Похоже, приватизационная история ничему не научила собственника: инвестор за акциями белорусских предприятий в очереди не стоят, а если кто-то ими и заинтересуется, то он вряд ли захочет войти в акционерный капитал, не получив взамен контрольный пакет.

Татьяна Маненок, «Белрынок»