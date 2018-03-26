Британская газета дала читателям послушать белорусский язык 1 26.03.2018, 11:10

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Фото: Bloomberg

Фраза на белорусском рассказала британцам, как родной язык меняет видение жизни.

Британская газета Independent опубликовала на своем сайте материал под названием «25 языков, которые стоит услышать, прежде чем они исчезнут».

В статье рассказывается о перечне языков, находящихся под угрозой вымирания, который составляет ЮНЕСКО. Их около 2 500, и каждый относится к одной из пяти категорий: уязвимый, под угрозой, серьезно уязвимый, критически уязвимый и вымерший.

Independent решила познакомить своих читателей со звучанием двух с половиной десятков таких языков и выложила аудиофайлы, на которых их носители произносят одну и ту же фразу.

В том числе оказался опубликован и вариант на белорусском. Мужской голос отчетливо произносит: «Iншая мова з’яўляецца iншым бачаннем жыцця».

По классификации ЮНЕСКО белорусский язык попадает в группу уязвимых – тех, на которых говорит большинство детей, но распространение может ограничиваться несколькими областями (например, употребляется только дома или в школе).

Как пишет Independent, белорусский язык знают примерно 4 млн человек. Кроме Беларуси, еще в Латвии, Литве, Польше, России и Украине. И хотя оценки числа владеющих языком разнятся, все источники сходятся в том, что большинство белорусов используют дома русский.