В здании торгового центра в Кемерове обрушилась крыша 26.03.2018, 11:16

1,946

Фото: ТАСС

Четырехэтажное здание центра загорелось днем в воскресенье 25 марта.

В Кемерове крыша сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» обрушилась почти по всей площади пожара в 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на МЧС.

«Произошел пожар на площади 1,6 тысячи квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1,5 тысячи квадратных метров», — сказал представитель ведомства.

Четырехэтажное здание центра загорелось днем в воскресенье 25 марта. К утру пожарные продолжали тушить отдельные очаги возгорания и разбирать завалы в поисках погибших. По словам представителя МЧС, пожарные работают при экстремально высоких температурах и почти нулевой видимости. Сообщалось, что расположенные в ТЦ кинозалы просели с четвертого этажа на третий, в залах были люди.

Погибли 53 человека, их тела уже найдены, сообщил Следственный комитет. Источник «Интерфакса» в оперативном штабе на месте ЧС сообщил, что найдены 55 погибших и продолжались поиски еще 16 пропавших без вести.

В областном управлении МВД сообщили, что в списке пропавших было 64 человека, пятерых из них полиция нашла живыми: оказалось, что в воскресенье их не было в торговом центре.