«Флаг многое пережил: его отнимали, но я не отдавал» 26.03.2018, 11:39

Фото: «Еврорадио»

Белорусы рассказали истории своих бело-красно-белых флагов.

Журналисты "Еврорадио" рассказали истории флагов, которые принесли их хозяева 25 марта на День Воли к Оперному театру.

Михаил Батян, 66 лет, и его жена, Людмила, 62 года:

"Муж работал дипломатом в Вене. И паспорта у нас были с погоней. А потом уже все отменили: все посбивали, поломали, перекрошили. А эти флаги были у нас в посольстве, там, в Вене. Они прямо там висели. У нас было три флага. Один забрали в 2006-м, когда на площади молодежь разгоняли. Попросил один парень мой флаг подержать, пока я на ночь домой уходила, так как уже старая баба. А их утром задержали, и мой флаг на удочке где-то погиб. Теперь вот два остались: этот и дома один, 3 на 6, его дочь сшила. Я решила его не брать, так как здесь мало площади. Видимо, не время еще. Но однажды его разворачивали, в 2010-м 19-го декабря. Сегодня с утра у нас на балконе рассада и флаг. Люди собак выгуливают, а я - флаг. Праздник же. А так в шкафу лежат, к сожалению. Но как только какой-то повод - беру и выхожу. Мы же и на Якуба Коласа сегодня были, а как начался хапун пошли по-тихому сюда. Но на всякий случай бутерброды с собой взяла".

Змитер Кашевар, издатель, 39 лет, и его отец Василь, 69 лет, преподаватель:

"Я купил этот флаг в 93-м году в универмаге "Беларусь", чтобы ходить на футбольные матчи с друзьями. Друг купил флаг средних размеров, а я выбрал самый большой. С тех пор я и переехал, семья создалась, а путь сохранился. Он многое пережил: его отнимали, но я не отдавал, разве что с находящегося в бессознательном состоянии тела его можно было взять. Я так воспитан, что флаг — это святое. В 90-е я часто выходил на митинги, на стадион до 97-го брал с собой. Но когда встал вопрос, что флаг заберут, решил не рисковать и спрятать. Родители прятали. На праздник иногда на балкон вывешивали. Последний раз я его выносил на улицу в конце 90-х. Сегодня вот вынесли вместе с отцом".

Юрась, 42 года, предприниматель, жена Татьяна, 41 год, бухгалтер, и их сын:

"Флаг этот у меня лет 15. Тогда было негде купить, я искал и нашел его на управе БНФ. Он у меня лежит дома на столе. Позже появились интересные флажки, но этот дома как реликвия. У меня много флажков. В автомобиле один, в шкафу... Может, десять. Я смотрел фильм о Месси. Он рассказывал, мол, было все равно, лишь бы каждый раз давали новый мяч. Так и здесь: видишь флажок, такой красивый — невозможно удержаться".

Сергей, врач, за 50:

"Вместе с женой мы ходили на шествия в 90-е. Так у нас в квартире флаг и остался до сих пор. Такое воспоминание о тех временах. Дома он на шкафу стоит, на видном месте. Но у нас есть еще один флаг, более новый, его сын купил. Но сегодня этот попался под руку как более надежный, поэтому взял с собой".

Ольга, 71 год, переводчица-пенсионерка:

"У меня три таких флага. Однажды я их купила на одном из митингов на случай, если мои друзья пойдут со мной. Это было 15-20 лет назад. Флаги хранятся в шкафу. Если надо — достаю. Год назад я была с этим флагом на шествии на Чернобыльском пути. В общем я в этом движении с первой лекции в театральном институте, которую читал Зенон Позняк. У меня есть фото, где 23 года назад вот здесь мы стояли перед нашим театром. Это было лето. Тогда у нас каждые два месяца были праздники. У меня есть и значки, и часы с нашей символикой, есть наша почтовая марка — я ее берегу, она лежит у меня на почетном месте".

Леонид, 29 лет, бизнесмен:

"Лет 10 назад кто-то мне подарил герб "Погоня" и этот флаг. А флаг, наверное, со времен Независимости. Он у меня лежит сложенный в шкафу, ждет своего часа. Периодически с ним выхожу. Обычно мы ходим в походы и на концерты и берем с собой флаги".

Геннадий, 55 лет, начальник испытательной лаборатории:

"Я вообще человек аполитичный, но свою историю каждый белорус должен знать. Как только Лукашенко пришел к власти, я выходил на демонстрации со своими детьми и племянниками с этим флагом. Мне нравятся цвета нашего флага, к тому же, смотрите, у меня здесь и родовой герб — я специально потратился, чтобы быть причастным к историческим моментам. Хочу, чтобы мои дети об этом помнили, а не просто ходили на концерты. Под этим флагом и мой брат выходит, и мои племянники. Флаг дома лежит. Когда ностальгия бывает, так я его в спальне могу повесить. Я уверен, что мы вернемся к исторической символике. Если уж россияне пришли к триколору, то мы тоже придем".

Сергей, 40 лет, юрист-хозяйственник:

"Моя мать принесла этот флаг от коллеги с работы — ее сын был в БНФ. Он сейчас живет в Чехии. А мне тогда досталось два флага — это маленький, самодельный, и больший, на деревянном древке, но он пожелтел от времени. Этому флажку 25 лет. Он лежит дома в шкафу, чтобы не выгорел. До весны 2006 года использовался регулярно. А с тех пор довольно редко. Какая-никакая маленькая историческая ценность".