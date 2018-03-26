На границе стоят сотни грузовиков 26.03.2018, 11:59

Фуры ждут выезда в Литву и Латвию.

На границе на выезд из Беларуси в Литву и Латвию стоят сотни грузовиков, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета.

В 10:00 больше всего их было в пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе — более 360. В "Котловке" стояло около 190 фур, в "Беняконях" — более 110, в "Привалке" — более 180 . В "Григоровщине" на белорусско-латвийской границе насчитывалось около 300 грузовиков, в "Урбанах" — более 200. на белорусско-польской границе на выезд стояло немного фур — около 80 в "Брузгах" и более 90 в "Берестовица", информирует пресс-служба Государственного пограничного комитета.

Огромные очереди на выезд на границе с Литвой и Латвией сохраняются уже несколько дней.