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США и страны ЕС вместе объявят о высылке российских дипломатов

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  • 26.03.2018, 12:19
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Персонами нон грата будет объявлено значительное количество россиян.

Соединенные Штаты и ряд европейских стран в понедельник объявят о выдворении российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании.

Об этом со ссылкой на источники сообщила корреспондентка телеканала CNN, работающая в Госдепе, Мишель Косински.

"Источник: завтра ожидается согласованное сообщение от США и нескольких европейских стран о высылке групп российских дипломатов. "Значительное количество", вероятно, получат пинка", - написала Косински.

В субботу агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп готовится выдворить десятки российских дипломатов из страны.

На прошлой неделе на саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласились с позицией Великобритании, что "очень вероятно" Россия несет ответственность за атаку в Солсбери.

По данным СМИ, Польша, страны Балтии и Франция могут принять решение о выдворении российских дипломатов.

Великобритания уже выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.


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