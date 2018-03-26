Леонид Судаленко: Свобода и демократия обязательно вернутся в Беларусь 26.03.2018, 12:11

Правозащитник поздравил гомельчан со столетием БНР.

Гомельская демократическая общественность отметила годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики в формате концерта.

Как сообщает «Гомельская Весна», правовой инспектор независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности по Гомельской области, лауреат премии «Хартии-97» за 2017 год Леонид Судаленко на мероприятии поздравил белорусов с праздником:

- Друзья белорусы!

100 лет назад начался отсчет новой истории нашей страны. Предлагаю вспомнить тех, которые 100 лет назад отдали свою жизнь за независимость, не забывать тех, кто сегодня за свою и нашу свободу брошен за решетку, в том числе и мои коллеги правозащитники.

Проблема независимости Беларуси самым непосредственным образом связана с демократией и со свободой каждого отдельного человека.

Сегодня здравый смысл говорит нам, свобода и демократия обязательно вернутся в Беларусь, а независимость страны станет огромной ценностью всего белорусского народа.