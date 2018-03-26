Стало известно, какой будет погода на неделе 26.03.2018, 12:29

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Завтра днем ожидаются осадки.

27 марта погодные условия на территории Беларуси в основном будут определять фронтальные разделы, днем по северо-западу страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сообщает pogoda.by.

Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 0..-6°С, во второй половине дня повысится до -1..+4°С; по юго-западу ночью +1..+2°С, днем +5..+7°С. Атмосферное давление будет расти.

28 марта погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт, в юго-восточных районах страны сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями.Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-востоку страны пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, по северо-востоку -9..-11°С, максимальная днем -1..+4°С.

29 марта ночью большая часть страны останется в области повышенного атмосферного давления, лишь в юго-западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта. Днем вся Беларусь окажется в зоне активной фронтальной системы перемещающейся с Западной Европы. Ночью по юго-западу, утром и днем на большей части территории страны ожидается снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем. В отдельных районах слабая метель, ночью и утром слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, по северо-востоку -9..-12°С, максимальная днем -2..+4°С, по юго-западу до +6°С.