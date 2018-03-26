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Николай Статкевич: На Окрестина все протестовали - «Дайте нам досидеть»

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  • 26.03.2018, 12:36
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Николай Статкевич

Один из лидеров БНК рассказал, почему неожиданное освобождение никого не радует.

25 марта одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича задержали в 11 часов при выходе из своего дома в Лошице. Отвезли сначала в Ленинское РУВД, а потом в тюрьму на Окрестина, где политика продержали 8 часов, а вечером неожиданно освободили вместе с одним из лидеров БНК Владимиром Некляевым, главой движения солидарности «Разам» Вячеславом Сивчиком, координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максимом Винярским, одним из лидеров БНК и координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгением Афнагелем и активистом «Европейской Беларуси» Леонидом Кулаковым, передает «Радыё Свабода».

До 25 марта Николай Статкевич 8 дней не выходил из дома, так как целый квартал был заблокирован милицейскими машинами. Дважды милиционеры стучали в ворота, но никто не выходил, а ворваться в дом они не решились.

Политик надеялся на независимых журналистов, написал в «Фейсбуке», чтобы его сопроводили утром 25 марта до площади Якуба Коласа. Но не все смогли добраться: утром был заблокирован не только квартал, где живет Статкевич, но и въезд с улицы Маяковского на улицу Чижевских.

«Когда меня везли в отделение, я видел, что на повороте с Маяковского на Чижевских повесили «кирпич», а это улица довольно оживленная, по ней ходит общественный транспорт. К моему дому сумели доехать каким-то образом журналисты «Евроньюс» и журналистов «Белсата» кто-то довел буквально «огородами». Когда я вышел из дома, выезд с ворот был заблокирован милицейской машиной, я пытался попасть в такси к «Евроньюс». Меня задержали. Жена принесла подготовленные для тюрьмы вещи, я начал кричать, чтобы она шла обратно, но ее также заставили сесть в машину», - рассказал Николай Статкевич.

Привезли их в Ленинское РУВД, объяснили, что он не отсидел срок 10 суток, который ему присудил суд Московского района еще в октябре - «за несанкционированный пикет возле Центра изоляции правонарушителей на Окрестина в виде интервью «Белсату»».

Жену Николая Статкевича Марину Адамович отпустили, когда она начала снимать на телефон. На акцию на площадь Якуба Коласа Марина опоздала, так как в ее машине ножом были порезаны шины. То же самое произошло и с машиной «Опель» 2002 года, которая принадлежит отцу Статкевича. Колеса настолько испорчены, что восстановлению не подлежат.

А Николая Статкевича из милиции Ленинского района повезли в тюрьму на Окрестина.

«Посадили меня в камеру со «стукачом». 8 часов я отсидел там, а потом говорят: «С вещами на выход. Подумал, что освобождают камеру для арестованных после акции. Когда я вышел, увидел Леонида Кулакова, Максима Винярского и других. Получается, что я отсидел 8 часов из 10 суток.

Я устроил скандал: мол, мне предстоит отбыть 240 часов, если я буду отсиживать по 8 часов, меня будут 30 раз арестовывать? Там все протестовали - «Дайте нам досидеть». Поэтому, честно говоря, не радует это освобождение никого из нас».

Статкевич говорит, что теперь ему придется жить в напряжении все время, так как в любой момент могут снова забрать. К тому же на Статкевича составлен протокол за призывы выйти на акцию 25 марта.


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