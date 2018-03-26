Российских послов в Латвии, Литве, Эстонии и Польше вызвали в МИД 26.03.2018, 12:44

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Фото: Leta.lv

Инцидент может быть связан с делом Скрипаля.

Российских послов сразу в четырех европейских государствах вызвали в МИД.

Посол в Польше вызван в МИД к 13:00 (по Минску), сказал РИА «Новости» пресс-секретарь посольства Владимир Александров. Кроме того, послы России в Латвии, Литве и Эстонии вызваны во внешнеполитические ведомства этих республик сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.

Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов вызван к 15:00 (по Минску), посол в Эстонии Александр Петров вызван также к 15:00 (по Минску). В местный МИД вызван и посол в Литве Александр Удальцов.

Ранее британская газета The Times сообщала, что до 20 европейских стран готовятся выдворить российских дипломатов в качестве ответа на отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Скрипаль был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», заявляла премьер-министр Британии Тереза Мэй.

По данным CNN, среди страны, готовых к выдворению российских дипломатов Германия, Франция, Дания, Латвия, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия. Предполагалось, что раунд выдворений начнется в понедельник, 26 марта.