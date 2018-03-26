Умер создатель «МММ» Сергей Мавроди
- 26.03.2018, 12:47
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Предварительная причина смерти — сердечный приступ.
В московской больнице на 63-м году жизни скончался бывший глава «МММ», известный бизнесмен Сергей Мавроди, сообщает mk.ru.
Предварительная причина смерти — сердечный приступ.
По информации «МК», накануне в районе 1.00 Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему «скорую» - Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.
Мавроди был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось — сегодня утром он скончался.
Мавроди прославился организацией крупнейшей финансовой пирамиды «МММ».