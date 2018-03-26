Дарья Домрачева: Звания Олимпийских чемпионок добавляют ответственности 1 26.03.2018, 12:59

Дарья Домрачева

Фото: ТАСС

Известная белорусская биатлонистка рассказала о продолжении карьеры.

Как пишет by.tribuna.com, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о том, какой отпечаток накладывает на команду звание Олимпийских чемпионок и поделилась, что повлияет на решение о продолжении карьеры:

«Хочу сказать, что звания Олимпийских чемпионок добавляют ответственности и девочки очень достойно его несут. Я вижу насколько они мотивированы, хотят бороться, сражаться и показывать хорошие результаты. Думаю, что предсезонная подготовка будет проходить в хорошем, позитивом и энергично ключе.

Решение о завершении карьеры будет зависеть от моих ощущений. Важно все положить на весы и взвесить все нюансы. Я ведь еще и мама. У меня подрастает дочка, которая с взрослением требует все больше моего внимания. Любое дело важно делать хорошо, поэтому мне нужно очень хорошо обо всем подумать и вынести вердикт.

Очевидно, что в нашей команде нет скамейки запасных. Если вдруг что-то случится с кем-то из команды, то заменить не кем. Важно, чтобы подрастало новое поколение и за нами была армия юниоров», – сказала Домрачева.