«Тамбазовцы»: Не стыдно ли в строительную рулетку облапошивать молодые семьи? 26.03.2018, 13:15

Такой яростной борьбы за метры и права Минск еще не видел.

Сотни людей, вложившихся в жилищные облигации компании «Тамбаз» и оставшиеся ни с чем, решили вести не тихое бумажное сопротивление на уровне кабинетов чиновников, а открыто вышли на улицы, сумев провести несколько масштабных встреч. Сначала минчане собирались возле своих недостроенных многоэтажек. Позже, осознав, что их так и не услышали те, кто должен ратовать за социальную защищенность граждан, вооружившись плакатами, пикетировали здание администрации Советского района, а позже организовали шествие от площади Бангалор к пересечению улиц Богдановича и Некрасова. Подобная активность объясняется просто: держатели жилищных облигаций — обычные люди, не миллионеры, которые в результате действий одних и бездействия других, заплатив немалые деньги, остались на улице, пишет onliner.by.

В комментариях к статьям по проблеме периодически проскакивают мысли: мол, а чего «тамбазовцы» хотели? Хапнули метры по дешевке (это не так: дешево оценивается одна жилищная облигация, а вот непосредственно «квадрат» людям обошелся в сумму от $700 до $1500 по курсу), а теперь жалуются. Также критики нередко причисляют держателей облигаций к очень обеспеченным слоям населения, с которых не убудет. На это у минчан есть свой ответ: в ноябре — декабре 2017 года инициативные горожане провели среди держателей жилищных облигации социологический опрос для составления соцпортрета покупателей. В опросе приняли участие 153 участника строительства в несданных домах ЖК «Аркадия» («стена» и «столбик»). От имени каждой семьи отвечал один представитель, при этом учитывалось общее количество членов каждой семьи. «Тамбазовцы» поделились с журналистами результатами.

Печальная статистика

60% принявших в опросе участников строительства ЖК «Аркадия» не имеют своей жилплощади в собственности и строят свое единственное жилье своими силами, не обращаясь за помощью к государству: продав для этого имеющуюся квартиру или собрав к 30—35—40 годам какие-то накопления, позволяющие самостоятельно решить жилищный вопрос, актуальный с расширением семьи и рождением детей.

Более 30% опрошенных зарегистрированы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Еще 25%, не имея никакого жилья в собственности, в случае несдачи недобросовестным застройщиком квартир в срок, согласно статье 36 Жилищного кодекса, формально не могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий по факту отсутствия жилья, так как продали для расширения и улучшения жилищных условий свою квартиру, вложившись в строительство, и оказались в правовом вакууме на пять лет.

Лишь 10% участников опроса строят квартиру для совершеннолетних детей/внуков или будут жить в ней без взрослых детей.

Около 60% имеют одного, двух, трех и более детей, при этом 33% владельцев ЖО откладывают рождение детей (включая планы на рождение первого ребенка) на срок после сдачи домов. Еще 5% опасаются, что к моменту сдачи домов через два-три года уже не смогут стать родителями и завести детей. Затягивание сроков сдачи квартир вынуждает 38% опрошенных откладывать свое родительство. Это около 60 неродившихся детей в масштабах 153 участников опроса, которые составляют четвертую часть от 630 покупателей квартир в обоих домах, так что реальное число нерожденных детей и несостоявшихся родителей еще больше.

Процент откладывающих пополнение семьи напрямую коррелирует с числом семей, живущих на съемном жилье и несущих расходы, а также выплачивающих кредит.

50% опрошенных несут расходы за аренду квартир, что за два-три года ожидания завершения строительства сверх сроков выльется в круглую сумму, равноценную стоимости минимального бюджетного ремонта.

92% опрошенных считают для своей семьи наилучшим сценарием достройку домов без доплат (как с застройщиком, так и с вариантами переуступки прав требований, санации или взаимозачета построенных за деньги владельцев ЖО коммерческих площадей в счет суммы доплат при смене застройщика).

85% более всего опасаются и считают для себя наихудшим сценарием банкротство застройщика с выставлением имущества (недостроенных домов) на аукцион и смену правового статуса отношений с застройщиком из покупателя на кредиторов четвертой очереди с перспективой лишиться уже оплаченной квартиры и вложенной суммы денег в рыночном эквиваленте, а также вариант с доплатами УКСу.

В среднем на одного владельца жилищных облигаций, участвовавших в опросе, приходится 3,1 члена семьи, чьи интересы оказались задеты. При количестве семей 630 общее количество граждан, пострадавших от несдачи квартир застройщиком, составляет около 2000.

Доплаты — это социальная и финансовая катастрофа для принявших участие в опросе.

Естественное стремление любого человека — к 30—35—40 годам заработать, накопить средств, продать или разменять старое жилье, чтобы построить собственное отдельное жилье для своей семьи и детей, а не тесниться тремя поколениями с пенсионерами-родителями в малогабаритном старом фонде — оказалось для 640 семей минчан под угрозой.

— Некоторые люди в комментариях спекулируют на нашей беде, называя обман покупателей застройщиком проигрышем в азартные игры, а добросовестных покупателей (которых Следственный комитет признает потерпевшими), пострадавших от растрат застройщика, — проигравшими лузерами. Хочется спросить у них: не стыдно ли в строительную рулетку облапошивать молодые семьи? И наших детей? И называть лузерами молодых матерей с детьми и состоявшихся отцов, желающих дать своим семьям базовую потребность семьи — собственное жилье?

Или доблести злопыхателей хватает только на то, чтобы оправдать безнаказанную и пока не компенсированную нам кражу денег из нашего кармана, обнаруженную ДФР КГК по нашим двум домам в размере 21,5 млн причиненного нам ущерба? Добросовестных граждан, полностью выполнивших свои обязательства перед застройщиком и государством.

Из кармана детей, молодых семей, строящих свое первое жилье, платящих за съем, банковские кредиты, и молодых женщин, не решающихся завести детей на съемном жилье из-за хронического финансового минуса на кредиты и затянувшуюся аренду. Тратятся не только наши деньги, нервы или здоровье, но и драгоценное время нашей жизни!

Время жизни, которое обманутые покупатели жилья в ЖК «Аркадия» предпочли бы посвятить семье и детям, делая ремонт и празднуя новоселье в собственной квартире, а не стоять с ними с плакатами у администрации Советского района, оказавшейся неспособной помочь застройщику «Тамбаз» решить финансовые вопросы продолжения стройки без доплат со стороны покупателей, или гулять с плакатами вокруг пустующих недостроев, несмотря на заверения чиновников о возобновлении стройки, с мая 2017 года все так же продолжающей зиять пустыми проемами черных окон… — переживают минчане.

Проект «Расти большой» доказывает, что на стройке нет ощутимого движения.