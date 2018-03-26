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Пассажир упал под поезд на станции «Купаловская»

  • 26.03.2018, 13:18

Движение поездов в минском метро было остановлено.

Очевидцы сообщают onliner.by, что на Автозаводской ветке метро остановилось движение поездов. Причиной тому стало падение человека под поезд. В пресс-службе столичного метрополитена эту информацию подтвердили.

— В 12:25 на станции «Купаловская» произошло падение человека по первому главному пути под подвижной состав. В 12:38 движение восстановлено.

Есть сообщения о том, что падение было смертельным. Но в метро эту информацию пока не подтвердили.

— Поезда не останавливаются на «Купаловской». Идут транзитом. И перерыв большой. На «Каменной Горке» люди ждали состава где-то 15 минут, — сообщают читатели.

— Пассажира извлекли из-под поезда, — рассказали в пресс-службе метро. — На место прибыли представители правоохранительных органов, ведутся следственные действия, станция временно закрыта.


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