Польша: Ответ на политику Кремля должен быть направлен против Путина 26.03.2018, 13:30

В канцелярии Анджея Дуды прокомментировали, какой будет реакция на дело Скрипаля.

Министр в канцелярии президента Польши Кшиштоф Лапиньский заявил, что ответ на агрессивную политику России, в первую очередь, должен быть направлен против режима Владимира Путина, сообщает «Радио Польша».

26 марта ряд стран Евросоюза и США намерены совместно отреагировать на покушение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ответ на действия в Кремля должен быть направлен против тех, кто принимает решения на высшем уровне: «Эффект нашего ответа должны ощутить на себе, в первую очередь, сам Владимир Путин, его ближайшие сотрудники, российские олигархи, которые получают пользу от сотрудничества с Кремлем».

Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Моравецкий говорил о том, что Польша готова решительно ответить на инцидент в Солсбери, ответственность за который британские власти возлагают на Москву.

Ранее также стало известно, президент Польши Анджей Дуда отказался принимать участие в открытии Чемпионата мира по футболу в России.