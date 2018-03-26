Правозащитники осудили массовые аресты накануне и во время протестов 25 марта 2 26.03.2018, 13:42

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ФОТО: REUTERS

От властей потребовали немедленно прекратить репрессии.

Представители белорусских правозащитных организаций приняли совместное заявление, осуждающее массовые аресты накануне и во время протестов 25 марта:

«Мы, представители белорусских правозащитных организаций, решительно протестуем против превентивных задержаний активистов по всей стране накануне массовых мероприятий в честь столетия провозглашения Белорусской Народной Республики, а также во время и после проведения мирных собраний. По данным правозащитников, 25 марта сотрудники органов внутренних дел задержали не менее 110 человек. В отношении как минимум 12 человек в г. Минске были составлены протоколы по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий). Они могут быть подвергнуты административному аресту.

Мы в очередной раз напоминаем, что обеспечение свободы собраний, гарантированной Международным пактом о гражданских и политических правах и Конституцией, является политическим обязательством государства.

Мы особенно обеспокоены преследованием журналистов в связи с осуществлением профессиональной деятельности. Таких фактов зафиксировано не менее семи, в том числе пятеро журналистов были задержаны во время освещения мирного собрания на площади Якуба Коласа в Минске.

В связи с осуществлением мониторинга проведения планируемого шествия на пл. Якуба Коласа задержаны 8 наблюдателей совместной службы наблюдения РПО «Белорусский Хельсинкский комитет» и Правозащитного центра «Весна». Мы считаем недопустимым преследование правозащитников в связи с осуществлением ими мирной деятельности по мониторингу мирного собрания.

Напоминаем, что правозащитная деятельность должна гарантироваться государством в соответствии с Декларацией о праве и обязанностях отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, утвержденной резолюцией 53/144 Генеральной Ассамблеей ООН от 9 декабря 1998 года.

Мы, представители правозащитного сообщества Беларуси, требуем от властей:

Немедленного освобождения превентивно задержанных активистов;

Прекращения практики давления, задержаний и привлечений к административной ответственности участников мирных собраний;

Обеспечения журналистам и правозащитникам возможностей беспрепятственно и без угроз осуществлять профессиональную деятельность;

Прекращения административных дел в отношении правозащитников.

РОО «Правовая инициатива»

Правозащитный центр «Весна»

Белорусский дом прав человека им. Б. Звозскова

Учреждение «Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве “Хьюман Константа»

Просветительское учреждение «Центр правовой трансформации»

экспертно-правовое товарищество «Инициатива FORB»

ПУ «Белорусский документационный центр»

Инициативная группа «Идентичность и право»