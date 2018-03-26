закрыть
26 марта 2018, понедельник, 16:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Правозащитники осудили массовые аресты накануне и во время протестов 25 марта

2
  • 26.03.2018, 13:42
  • 1,323
ФОТО: REUTERS

От властей потребовали немедленно прекратить репрессии.

Представители белорусских правозащитных организаций приняли совместное заявление, осуждающее массовые аресты накануне и во время протестов 25 марта:

«Мы, представители белорусских правозащитных организаций, решительно протестуем против превентивных задержаний активистов по всей стране накануне массовых мероприятий в честь столетия провозглашения Белорусской Народной Республики, а также во время и после проведения мирных собраний. По данным правозащитников, 25 марта сотрудники органов внутренних дел задержали не менее 110 человек. В отношении как минимум 12 человек в г. Минске были составлены протоколы по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий). Они могут быть подвергнуты административному аресту.

Мы в очередной раз напоминаем, что обеспечение свободы собраний, гарантированной Международным пактом о гражданских и политических правах и Конституцией, является политическим обязательством государства.

Мы особенно обеспокоены преследованием журналистов в связи с осуществлением профессиональной деятельности. Таких фактов зафиксировано не менее семи, в том числе пятеро журналистов были задержаны во время освещения мирного собрания на площади Якуба Коласа в Минске.

В связи с осуществлением мониторинга проведения планируемого шествия на пл. Якуба Коласа задержаны 8 наблюдателей совместной службы наблюдения РПО «Белорусский Хельсинкский комитет» и Правозащитного центра «Весна». Мы считаем недопустимым преследование правозащитников в связи с осуществлением ими мирной деятельности по мониторингу мирного собрания.

Напоминаем, что правозащитная деятельность должна гарантироваться государством в соответствии с Декларацией о праве и обязанностях отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, утвержденной резолюцией 53/144 Генеральной Ассамблеей ООН от 9 декабря 1998 года.

Мы, представители правозащитного сообщества Беларуси, требуем от властей:

Немедленного освобождения превентивно задержанных активистов;

Прекращения практики давления, задержаний и привлечений к административной ответственности участников мирных собраний;

Обеспечения журналистам и правозащитникам возможностей беспрепятственно и без угроз осуществлять профессиональную деятельность;

Прекращения административных дел в отношении правозащитников.

РОО «Правовая инициатива»

Правозащитный центр «Весна»

Белорусский дом прав человека им. Б. Звозскова

Учреждение «Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве “Хьюман Константа»

Просветительское учреждение «Центр правовой трансформации»

экспертно-правовое товарищество «Инициатива FORB»

ПУ «Белорусский документационный центр»

Инициативная группа «Идентичность и право»


популярное за неделю

Мнение

Власти не хотят расставаться со своим корытом
Власти не хотят расставаться со своим корытом Леонид Кулаков
Жадаю беларусам перамогі над злом
Жадаю беларусам перамогі над злом Віталь Портнікаў
Дмитрий Бондаренко: Организаторы концерта должны отреагировать на массовые аресты в День Воли
Дмитрий Бондаренко: Организаторы концерта должны отреагировать на массовые аресты в День Воли
Большое откровение для маленькой компании
Большое откровение для маленькой компании Владимир Халип