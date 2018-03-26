На месте Гомельщины раньше было море, а акулы водились под Житковичами

На месте Гомельщины раньше было море, а акулы водились под Житковичами1
- 26.03.2018, 13:51
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О чем рассказали уникальные окаменелости, найденные на нашей земле.
Уникальные окаменелости палеозойской эры нашли в Беларуси геологи 1970-х, но только недавно выяснилось, что в этой породе – зубы нового вида древних рыб, пишет kp.by.
Изучили древних акул из рода Tamiobatis, обитавших 345 – 364 миллионов лет назад, российский и белорусский палеоихтиологи, кандидаты геолого-минералогических наук. Это доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Александр Иванов и доцент кафедры «Горные работы» Белорусского национального технического университета Дмитрий Плакс.
Неизвестный вид палеозойских рыб они назвали Tamiobatis elgae в честь известного эстонского палеоихтиолога Эльги Марк-Курик. Именно у нее почти полвека хранился образец породы из Беларуси, откуда и были извлечены зубы акул. В коллекциях Института геологии Таллиннского технологического университета они находятся и теперь.
Нашли акулу на глубине более 200 метров
Образец породы происходил из скважины Туров-106, которая была пробурена неподалеку от Житковичей в Гомельской области. Она находится в пределах Туровской центриклинали (одна из тектонических структур), где геологи в разные годы пробурили более 110 скважин. Ценная находка оказалась на глубине чуть более 200 метров. Правда, это были не целенаправленные поиски ископаемых организмов, а плановое изучение недр Беларуси на полезные ископаемые.
- Для этого и бурили скважины, - рассказывает Дмитрий Плакс. – Затем образцы горных пород с различными видами органических остатков передавались палеонтологам – специалистам по определенным группам ископаемых организмов. В 1970-х на территории республики в геологии работали специалисты по палинологии и древним беспозвоночным животным, а вот палеоихтиологов, занимающихся изучением древних рыбообразных и рыб, в БССР не было. Поэтому находки для изучения отправились в Эстонию, где таковые работали. В частности, палеоихтиолог Эльга Марк-Курик растворила породу, извлекла из керна микроостатки древних организмов.
Но поскольку целенаправленно она не занималась хрящевыми рыбами, долгое время акульи зубы продолжали храниться в коллекции. Досконально изучить материал удалось почти полвека спустя - в этом году: палеоихтиологи БНТУ и СПбГУ опубликовали результаты этого исследования в эстонском научном журнале.
- Пожалуй, ни у одной из известных ископаемых акул не было такого количества вершин у зубов: четыре основных, несколько вершинок первого и второго порядков - всего более двадцати, - поясняет Александр Иванов об изучении нового вида Tamiobatis. - Мы изучили зубы на микротомографе и увидели, какая у них разветвленная система каналов: крупных, мелких, горизонтальных и восходящих, тогда как у большинства современных хрящевых рыб она гораздо проще.
Палеоихтиолог говорит, что со временем и количество зубных каналов у рыб уменьшалось, и цикл смены зубов становился короче. Кстати, именно обилие зубов помогло специалистам установить и то, чем питался Tamiobatis elgae.
- На микротомограмме видно, что в частоколе вершин зубов застрял зуб небольшой костной рыбы, - отмечает Иванов. - У меня есть подозрения, что акула питалась мелкими лучеперыми рыбками: схватила одну, а зуб так и застрял между вершинами в челюсти акулы.
- Это однозначно хищники, но, возможно, не самые активные. Судя по всему, они ели ракообразных и моллюсков кроме лучеперых рыб, - добавляет Дмитрий Плакс.
Последнее море ушло из Беларуси 30 миллионов лет назад
Белорусский ученый говорит, что восстановить по одним только зубам внешний вид древней акулы проблематично. Связь этой акулы, относящейся к отряду ктенакантообразных, с современными акулами не столь очевидна. Но самые ранние представители этого отряда могли быть предками теперешних акул. В настоящее время остатки рода Tamiobatis палеонтологи находят по всему миру – в США, Германии, Польше, России (в окрестностях подмосковного города Серпухова). А впервые такая акула была описана еще в конце XIX века по верхней части черепа.
Зато известна среда обитания вида Tamiobatis elgae на нынешней территории Беларуси приблизительно 348 – 364 миллионов лет назад. Это - неглубоководный морской бассейн. Климат же здесь был теплым.
- Вообще, моря сюда то приходили, то уходили. Последнее море навсегда покинуло территорию нашей страны примерно 30 миллионов лет назад - в конце палеогена, - объясняет Дмитрий Плакс. - В позднем фамене и в раннем турне, к которым относятся найденные зубы акулы, Припятский прогиб представлял собой мелководный морской бассейн. Там временами появлялись острова и морские условия сменялись лагунными. Море на востоке через Брагинско-Лоевскую седловину соединялось с морским бассейном Днепровско-Донецкого прогиба, а также иногда имело связь с бассейном Московской синеклизы на севере и Львовским бассейном на юго-западе.
Проще говоря, многие миллионы лет назад на территории нынешней Гомельской области были совершенно иные физико-географические обстановки. А на территории нынешних Житковичей и Турова находилось море.
Дмитрий Плакс говорит, что в Беларуси находили скелетные остатки и более древних акул. Например, на территории Волынской моноклинали (она захватывает юго-запад Брестчины) чешуи хрящевых рыб были обнаружены в отложениях раннедевонского возраста, а точнее лохкова (примерно 419 – 410 миллионов лет назад). Чешуи и отдельные зубы акул были обнаружены и в породах эйфельского и живетского ярусов среднего девона, а также в отложениях франского яруса верхнего девона. Благо, отложения девонского периода на территории республики широко распространены, и они имеют разную мощность. Так, например, в пределах Подляско-Брестской впадины их мощность изменяется от 10 до 100 м, в Оршанской впадине достигает – 450 м, а в Припятском прогибе – 4500 м.
- Да и вообще, палеонтологический материал в Беларуси богатейший, тут можно постоянно открывать новое. К примеру, есть еще неописанные виды плакодерм (панцирные рыбы), происходящие из отложений нижнего девона Беларуси. А для более эффективного изучения палеонтологических объектов, которые достаточно часто встречаются в отложениях платформенного чехла Беларуси и имеют важное значение для эволюционной палеонтологии и практической геологии, стоило бы возродить лабораторию или отдел палеонтологии при Национальной академии наук Беларуси, - говорит Плакс.