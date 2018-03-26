На месте Гомельщины раньше было море, а акулы водились под Житковичами 1 26.03.2018, 13:51

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О чем рассказали уникальные окаменелости, найденные на нашей земле.

Уникальные окаменелости палеозойской эры нашли в Беларуси геологи 1970-х, но только недавно выяснилось, что в этой породе – зубы нового вида древних рыб, пишет kp.by.

Изучили древних акул из рода Tamiobatis, обитавших 345 – 364 миллионов лет назад, российский и белорусский палеоихтиологи, кандидаты геолого-минералогических наук. Это доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Александр Иванов и доцент кафедры «Горные работы» Белорусского национального технического университета Дмитрий Плакс.

Неизвестный вид палеозойских рыб они назвали Tamiobatis elgae в честь известного эстонского палеоихтиолога Эльги Марк-Курик. Именно у нее почти полвека хранился образец породы из Беларуси, откуда и были извлечены зубы акул. В коллекциях Института геологии Таллиннского технологического университета они находятся и теперь.

Примерно так выглядел Tamiobatis elgae. Фото: пресс-служба СПбГУ

Нашли акулу на глубине более 200 метров

Образец породы происходил из скважины Туров-106, которая была пробурена неподалеку от Житковичей в Гомельской области. Она находится в пределах Туровской центриклинали (одна из тектонических структур), где геологи в разные годы пробурили более 110 скважин. Ценная находка оказалась на глубине чуть более 200 метров. Правда, это были не целенаправленные поиски ископаемых организмов, а плановое изучение недр Беларуси на полезные ископаемые.

- Для этого и бурили скважины, - рассказывает Дмитрий Плакс. – Затем образцы горных пород с различными видами органических остатков передавались палеонтологам – специалистам по определенным группам ископаемых организмов. В 1970-х на территории республики в геологии работали специалисты по палинологии и древним беспозвоночным животным, а вот палеоихтиологов, занимающихся изучением древних рыбообразных и рыб, в БССР не было. Поэтому находки для изучения отправились в Эстонию, где таковые работали. В частности, палеоихтиолог Эльга Марк-Курик растворила породу, извлекла из керна микроостатки древних организмов.

Распространение отложений каменноугольной системы на территории Беларуси подсказывает, где у нас было море, в котором водились акулы. Фото: Предоставлено Дмитрием ПЛАКСОМ

Но поскольку целенаправленно она не занималась хрящевыми рыбами, долгое время акульи зубы продолжали храниться в коллекции. Досконально изучить материал удалось почти полвека спустя - в этом году: палеоихтиологи БНТУ и СПбГУ опубликовали результаты этого исследования в эстонском научном журнале.

- Пожалуй, ни у одной из известных ископаемых акул не было такого количества вершин у зубов: четыре основных, несколько вершинок первого и второго порядков - всего более двадцати, - поясняет Александр Иванов об изучении нового вида Tamiobatis. - Мы изучили зубы на микротомографе и увидели, какая у них разветвленная система каналов: крупных, мелких, горизонтальных и восходящих, тогда как у большинства современных хрящевых рыб она гораздо проще.

Палеоихтиолог говорит, что со временем и количество зубных каналов у рыб уменьшалось, и цикл смены зубов становился короче. Кстати, именно обилие зубов помогло специалистам установить и то, чем питался Tamiobatis elgae.

- На микротомограмме видно, что в частоколе вершин зубов застрял зуб небольшой костной рыбы, - отмечает Иванов. - У меня есть подозрения, что акула питалась мелкими лучеперыми рыбками: схватила одну, а зуб так и застрял между вершинами в челюсти акулы.

- Это однозначно хищники, но, возможно, не самые активные. Судя по всему, они ели ракообразных и моллюсков кроме лучеперых рыб, - добавляет Дмитрий Плакс.

Последнее море ушло из Беларуси 30 миллионов лет назад

Белорусский ученый говорит, что восстановить по одним только зубам внешний вид древней акулы проблематично. Связь этой акулы, относящейся к отряду ктенакантообразных, с современными акулами не столь очевидна. Но самые ранние представители этого отряда могли быть предками теперешних акул. В настоящее время остатки рода Tamiobatis палеонтологи находят по всему миру – в США, Германии, Польше, России (в окрестностях подмосковного города Серпухова). А впервые такая акула была описана еще в конце XIX века по верхней части черепа.

Окаменевшие зубы древних акул (здесь они показаны после исследования на спецоборудовании), помогли открыть новый вид акул, обитавших сотни миллионов лет назад на территории нынешней Беларуси. Фото: Предоставлено Дмитрием ПЛАКСОМ

Зато известна среда обитания вида Tamiobatis elgae на нынешней территории Беларуси приблизительно 348 – 364 миллионов лет назад. Это - неглубоководный морской бассейн. Климат же здесь был теплым.

- Вообще, моря сюда то приходили, то уходили. Последнее море навсегда покинуло территорию нашей страны примерно 30 миллионов лет назад - в конце палеогена, - объясняет Дмитрий Плакс. - В позднем фамене и в раннем турне, к которым относятся найденные зубы акулы, Припятский прогиб представлял собой мелководный морской бассейн. Там временами появлялись острова и морские условия сменялись лагунными. Море на востоке через Брагинско-Лоевскую седловину соединялось с морским бассейном Днепровско-Донецкого прогиба, а также иногда имело связь с бассейном Московской синеклизы на севере и Львовским бассейном на юго-западе.

Проще говоря, многие миллионы лет назад на территории нынешней Гомельской области были совершенно иные физико-географические обстановки. А на территории нынешних Житковичей и Турова находилось море.

Дмитрий Плакс говорит, что в Беларуси находили скелетные остатки и более древних акул. Например, на территории Волынской моноклинали (она захватывает юго-запад Брестчины) чешуи хрящевых рыб были обнаружены в отложениях раннедевонского возраста, а точнее лохкова (примерно 419 – 410 миллионов лет назад). Чешуи и отдельные зубы акул были обнаружены и в породах эйфельского и живетского ярусов среднего девона, а также в отложениях франского яруса верхнего девона. Благо, отложения девонского периода на территории республики широко распространены, и они имеют разную мощность. Так, например, в пределах Подляско-Брестской впадины их мощность изменяется от 10 до 100 м, в Оршанской впадине достигает – 450 м, а в Припятском прогибе – 4500 м.

- Да и вообще, палеонтологический материал в Беларуси богатейший, тут можно постоянно открывать новое. К примеру, есть еще неописанные виды плакодерм (панцирные рыбы), происходящие из отложений нижнего девона Беларуси. А для более эффективного изучения палеонтологических объектов, которые достаточно часто встречаются в отложениях платформенного чехла Беларуси и имеют важное значение для эволюционной палеонтологии и практической геологии, стоило бы возродить лабораторию или отдел палеонтологии при Национальной академии наук Беларуси, - говорит Плакс.