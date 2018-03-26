Как жительница Барановичей, не найдя работу, стала бизнесвумен 4 26.03.2018, 14:12

1,465

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Вериника Стеценко открыла интерьерную фотостудию.

Владелица интерьерной фотостудии Вероника Стеценко рассказала intex-press.by о том, сколько времени искала подходящее помещение, какая сумма ушла на ремонт и оформление фотозон и есть ли перспективы у ее бизнеса:

- По образованию я экономист-менеджер, окончила Белорусский национальный технический университет. После вуза работала в Минске в сфере рекламы. В Барановичи переехала со своим будущим мужем в 2015 году. Стала здесь искать работу, но год поисков ни к чему не привел: найти работу по специальности, а главное, по душе у меня так и не получилось. И я решила попробовать работать на себя.

И цена приемлема, и расположение удачное, но не подходит

Мне всегда нравились хорошие качественные фотографии, на которых люди сняты на фоне красивого уютного интерьера. Поэтому я решила открыть собственную интерьерную фотостудию. Однако это оказалось не так просто: на то, чтобы воплотить мечту в жизнь, потребовалось полтора года.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Долго не удавалось найти подходящее помещение. Иногда и цена была приемлемой, и помещение расположено удачно, но стоило зайти внутрь – становилось понятно: фотостудию здесь организовать будет сложно. Некоторые помещения были слишком маленькими для того, чтобы организовать там несколько зон для съемок, некоторые – слишком темными.

И вот, когда у меня уже начали опускаться руки и я потеряла уверенность в том, что у меня хоть что-то получится, позвонил муж и сказал: «Готовься, сегодня едем смотреть помещение для студии». Приехали, посмотрели и через полчаса пошли оформлять договор аренды. До сих пор помню, как мы вышли и переглянулись, словно сказали друг другу: «Ну что, взялись!»

Чтобы оформить документы для открытия фотостудии, потребовалось немного времени. Тем более что я уже была зарегистрирована индивидуальным предпринимателем – занималась свадебным декором.

Вкладываю деньги до сих пор

На покупку стройматериалов, мебель и оформление зон для фотосъемок ушло около 4 тысяч долларов – все наши семейные сбережения. И это при том, что почти всю работу мы с мужем выполнили сами. А муж еще сделал стол и стулья с необычными спинками.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

На первый взгляд может показаться, что, для того чтобы интерьерная фотостудия работала и приносила доход, ее достаточно просто создать и открыть. На самом же деле это не так: чтобы получать прибыль, студию нужно постоянно обновлять: заменять старые фотозоны новыми, изменять и дополнять дизайн. А это предполагает постоянные вложения. Поэтому деньги в развитие фотостудии я вкладываю до сих пор.

Сложности и планы на будущее

Нашу студию с фотозонами мы сдаем фотографам и видеооператорам. Час аренды стоит 20 рублей. Пока практически все заработанные деньги уходят на оплату налога, а также на оплату аренды нашего помещения и коммунальные услуги. Аренда и коммуналка обходятся в 1000 рублей в месяц.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Однако необходимость постоянно вкладывать деньги в развитие студии и непонимание некоторых нюансов законодательства не являются главными проблемами для моего бизнеса. Самое сложное заключается в том, чтобы привлечь клиентов. Сегодня большинство людей не понимают, зачем нужна фотостудия, зачем ее арендовать и платить деньги фотографу, если можно просто взять фотоаппарат или мобильник и самому сфотографироваться. А функцию фотофонов выполнят городские или загородные пейзажи, интерьеры в кафе или в квартирах знакомых.

Поэтому сейчас моя главная задача – чтобы как можно больше людей узнали о нашей интерьерной фотостудии. Для этого я участвую в рекламных розыгрышах, которые проводим вместе со свадебными салонами и салонами красоты, использую социальные сети. Думаю, что со временем мнение людей по поводу фотостудии изменится.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Недавно мы арендовали еще два небольших помещения, в одном из которых планируем разместить несколько фотозон для работы только с детьми, а во втором – открыть гримерку, где наши клиенты смогут готовиться к съемкам. Думаю, когда все, над чем мы сейчас трудимся, заработает в полную силу, появится и прибыль.