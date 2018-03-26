В Белостоке отпраздновали День Воли 26.03.2018, 14:41

В Подляшской филармонии на торжества по случаю празднования 100-летия БНР, собралось около 500 человек.

Художник Лявон Тарасевич, историк Юрий Туронок и войт гмины Орля

Петр Сельвесюк получили гербы «Пагоня» во время празднования 100-летия Белорусской Народной Республики в Белостоке, передает «Радыё Рацыя».

Герб «Пагоня» - символическая награда традиционно признана за особый вклад в развитие белорусского дела в Польше. Награду за Юрия Туронка получил его внук.

По словам второго лауреата Лявона Тарасевича, такие люди, как Юрий Туронок, воспитали студенческое поколение белорусских деятелей:

- День Воли и герб «Пагоня» в то время были в подполье. Благодаря тому, что было поколение, которое перенесло идею свободной Беларуси и БНР, это после перешло на наше студенческое поколение. В результате на сегодняшний день это все еще существует.

В Подляшской филармонии на торжества по случаю празднования 100-летия БНР, собралось около 500 человек. С лекциями выступили историки. Под конец мероприятия перед полным залом филармонии выступил легендарный белорусский музыкант Лявон Вольский.

Среди приглашенных гостей были представители местных властей.

Аплодисментами зал встретил президента города Белостока Тадеуша Трускoляски, который закончил свою речь словами: «Да здравствует независимая Беларусь!»

Праздничная служба в церкви уже стала местной традицией в День Воли. Молебен прошел в церкви святого Иоанна.