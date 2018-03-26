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«13 копеек за веник»: Как выживает деревня между Лунинцем и Пинском

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  • 26.03.2018, 14:39
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В деревне Богдановка Лунинецкого района живет порядка 1,5 тысячи человек.

Сельхозпрядприятие да лесничество – вот и вся работа, где трудоустроены немногим более сотни человек. Остальных кормит лес. Зимой сельчане вяжут веники, в сезон собирают грибы-ягоды, пишет сайт media-polesye.by.

Веники закупают по цене 13 копеек за штуку, или 1.30 за пучок. Розги для веников заготавливают берёзовые, едут за ними за десятки километров в лес, потому как вблизи деревни всё давно вырезали.

Кто сколько навяжет за сезон веников, никто не признается, так как заработок нестабильный, зависит от того, нужны ли веники в принципе, будут ли их закупать. Немаловажное значение в этом деле имеет погода: если зима снежная, в лес не пойдёшь, в большие морозы – тоже. Но это значимый приработок у сельчан: кому на хлеб, а кому, увы, на вино...

Естественно, люди не от хорошей жизни этим занимаются. Поэтому и налоговая, и лесхоз относятся к такому доходу снисходительно. Сельчане стараются резать только боковые побеги, чтобы не повредить березку. Главное - не срезать верхушку, иначе дерево перестанет расти.

А ещё березовые розги заготавливают на лесоповалах, в делянках. К примеру, лесхоз заготавливает древесину, ветки выбрасываются, а люди их ломают или режут и тоже вяжут веники.

Веники заготавливают с осени (как опала листва) до весны.

Весной почки обивают и, после сушки и очистки, сдают как медицинское сырье тем, кто имеет выход на аптеки.

Веники в Богдановке скупает одна семья – предприниматель Сергей Ковалевич с женой Инной. У них, в свою очередь, партии веников закупает «Гранит», присылая машину.

За вязанку веников из 10 штук сельчане имеют 1.30 руб. Из этой суммы нужно вычесть ещё расходный материал – жгут, который покупают катушками.


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