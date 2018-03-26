В Минске перенесли суды над арестованными во время протестов на День Воли 8 26.03.2018, 14:49

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Фото: tut.by

Из РУВД не успели привезти протоколы.

По состоянию на 14.00 26 марта в Советском районном суде Минска не начались суды над активистами, задержанными 25 марта на площади Якуба Коласа, сообщила журналистка «Белсата» Екатерина Андреева во время прямой трансляции из здания суда.

По данным правозащитного центра «Весна», в этот суд на 12 часов были вызваны 14 человек. Среди них заявители неразрешенного шествия от площади Якуба Коласа до Оперного театра Сергей Спариш и Валентин Трокский, правозащитницы Анастасия Лойко и Галина Терентьева.

Накануне в Советском РУВД Минска на всех них были составлены протоколы за «участие в несанкционированной массовой акции», но судебный конвейер до обеда так и не заработал.

«Прошу расходиться, судов сегодня не будет, так как протоколы не доставлены из милиции», - объявила бывшим задержанным и журналистам секретарь суда.

Информацию секретаря подтвердил «Радыё Свабода» сотрудник Советского РУВД Артем Кисель, который присутствовал в суде. Время, когда из милиции будут доставлены протоколы на задержанных, милиционер не сообщил.

По словам правозащитников, всего 25 марта во время событий, связанных с празднованием 100-летия БНР в Минске, было задержано около 60 человек, в регионах - еще 50. В Минской городской милиции до сих пор не назвали количество задержанных 25 марта.